Прогноз погоды: Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет ветренной

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Причиной тому циклон, двигающийся в сторону Западной Сибири, сообщают синоптики.
В Екатеринбурге 30 и 31 декабря ожидается ветренная погода с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха -12..-13 градусов.
В Нижнем Тагиле эти дни будет морознее на 2 градуса, но менее ветренно. К вечеру 30 декабря местами пройдет небольшой снегопад. К Новогодней ночи столбик термометра пустится до отметки -15 градусов. Атмосферное давление начнет приближаться к норме.
Ранее метеорологи прогнозировали морозные каникулы в регионе.