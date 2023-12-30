Прогноз погоды: Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет ветренной

В Нижнем Тагиле эти дни будет морознее на 2 градуса, но менее ветренно. К вечеру 30 декабря местами пройдет небольшой снегопад. К Новогодней ночи столбик термометра пустится до отметки -15 градусов. Атмосферное давление начнет приближаться к норме.