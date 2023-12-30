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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Порывистые ветра пришли в Свердловскую область

Прогноз погоды: Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет ветренной

30 декабря 2023, 12:16
Фото: 1MI

Порывистые ветра пришли в Свердловскую область

Зимняя непогода продолжает устраивать сюрпризы жителям Свердловской области - недавний штиль сменился порывистым ветром западного направления.

Причиной тому циклон, двигающийся в сторону Западной Сибири, сообщают синоптики.

В Екатеринбурге 30 и 31 декабря ожидается ветренная погода с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха -12..-13 градусов.

Фото: Gismeteo.ru

В Нижнем Тагиле эти дни будет морознее на 2 градуса, но менее ветренно. К вечеру 30 декабря местами пройдет небольшой снегопад. К Новогодней ночи столбик термометра пустится до отметки -15 градусов. Атмосферное давление начнет приближаться к норме.

Ранее метеорологи прогнозировали морозные каникулы в регионе.

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