Пропал после бала в школе: в Верхней Синячихе разыскивают подростка со шрамом на лбу

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Правоохранители сообщают особенности внешности разыскиваемого. Рост пропавшего 175 см, телосложение худощавое, нос прямой. Особой приметой является шрам на лбу. Лицо у юноши овальное, волосы темно-русые, глаза серые, узковатые.
Пропавший был одет в черную куртку длиною до колен и черные брюки с голубой рубашкой. На ноги были надеты темные кроссовки с полосками красного цвета.
Подросток 29 декабря около 17 часов дня ушел из дома на школьный бал в Верхней Синячихе. После окончания праздника в 21:00 был замечен в компании бывшей девушки, с которой на момент событий он находился в ссоре. После встречи с подругой юноша и пропал, сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области.
Напомним, на Урале установилась морозная и ветреная погода, которая может стать дополнительным фактором опасности для уходящих из дома подростков. В каникулы свердловские синоптики и вовсе прогнозируют до -40 градусов. Сейчас розыском исчезнувшего мальчика в уральском поселке занимаются сотрудники полиции.