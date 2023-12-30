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Published Сегодня, 18:31

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Updated Сегодня, 18:33

Свердловский подросток со шрамом на лбу пропал после бала в школе

Пропал после бала в школе: в Верхней Синячихе разыскивают подростка со шрамом на лбу

30 декабря 2023, 18:31
Фото: 1MI

Свердловский подросток со шрамом на лбу пропал после бала в школе

Полиция Алапаевска ищет ученика 8 класса Верхнесинячихинской школы № 3. Школьник Иван Маслов 2009 года рождения не вернулся домой после новогоднего бала.

Правоохранители сообщают особенности внешности разыскиваемого. Рост пропавшего 175 см, телосложение худощавое, нос прямой. Особой приметой является шрам на лбу. Лицо у юноши овальное, волосы темно-русые, глаза серые, узковатые.

Иван Маслов, 2009 года рожденияИван Маслов, 2009 года рождения
Иван Маслов, 2009 года рождения
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Пропавший был одет в черную куртку длиною до колен и черные брюки с голубой рубашкой. На ноги были надеты темные кроссовки с полосками красного цвета.

Подросток 29 декабря около 17 часов дня ушел из дома на школьный бал в Верхней Синячихе. После окончания праздника в 21:00 был замечен в компании бывшей девушки, с которой на момент событий он находился в ссоре. После встречи с подругой юноша и пропал, сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области.

Напомним, на Урале установилась морозная и ветреная погода, которая может стать дополнительным фактором опасности для уходящих из дома подростков. В каникулы свердловские синоптики и вовсе прогнозируют до -40 градусов. Сейчас розыском исчезнувшего мальчика в уральском поселке занимаются сотрудники полиции.

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