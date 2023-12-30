Пропал после бала в школе: в Верхней Синячихе разыскивают подростка со шрамом на лбу

Подросток 29 декабря около 17 часов дня ушел из дома на школьный бал в Верхней Синячихе. После окончания праздника в 21:00 был замечен в компании бывшей девушки, с которой на момент событий он находился в ссоре. После встречи с подругой юноша и пропал, сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области.