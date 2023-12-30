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Юных гимнастов из Челябинска спасли на трассе свердловские полицейские

Простояли 6 часов в пробке: сотрудники ГИБДД помогли Уральским детям добраться домой

30 декабря 2023, 17:21
Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Юных гимнастов из Челябинска спасли на трассе свердловские полицейские

Детская спортивная команда по гимнастике угодила ночью в пробку при следовании домой по трассе под Екатеринбургом. Ситуацию спасли областные сотрудники ГИБДД.

38 гимнастов в сопровождении взрослых 27 декабря направлялись домой с соревнований, проходивших в Великом Устюге. Путь лежал в Челябинскую область по Пермскому тракту. На 292 километре трассы автобус с пассажирами попал в транспортный затор, образовавшийся из-за сильного снегопада. Дорожная ситуация привлекла внимание областных автоинспекторов, осуществлявших ночное дежурство в данном районе, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Сопровождающие детскую команду пояснили, что сбились с расписания маршрута, а в пробке провели более шести часов. Областные инспекторы сопроводили детей до Екатеринбурга, затем организовали питание и их размещение в гостинице. Свой путь спортсмены продолжили на следующие сутки, добравшись в этот раз без приключений.

Ранее в 12-километровой пробке на Ново-Московском тракте оказалась фура известного Уральского шоумена Сергея Нетиевского. Экс-звезда «Уральских пельменей» ехал из Москвы на репетицию детского шоу и простоял сутки.

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