Простояли 6 часов в пробке: сотрудники ГИБДД помогли Уральским детям добраться домой

Сопровождающие детскую команду пояснили, что сбились с расписания маршрута, а в пробке провели более шести часов. Областные инспекторы сопроводили детей до Екатеринбурга, затем организовали питание и их размещение в гостинице. Свой путь спортсмены продолжили на следующие сутки, добравшись в этот раз без приключений.