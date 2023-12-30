Пьяные "похитители рождества" выкрали елку из подъезда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Злоумышленники, уподобившись сказочному персонажу из книги Доктора Сьюза, написанной в 20-ом столетии, похитили новогоднюю ель из дома микрорайона ТСН Светлый 5. Орудующие вандалы попали в объективы камер, установленных в подъезде, вызвав негодование жильцов, сообщает E1.
Позже парни все же вернули праздничный атрибут, но правда изрядно потрепанный и поломанный. Молодые люди принесли жильцам извинения за свой вызывающий поступок, изъявив готовность компенсировать ущерб и поучаствовать в воссоздании праздничной атмосферы.
Ранее было предложено ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы из-за роста количества преступлений и происшествий, связанных с его употреблением.