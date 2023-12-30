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Два свердловчанина похитили новогоднюю ель из подъезда дома

Пьяные "похитители рождества" выкрали елку из подъезда в Екатеринбурге

30 декабря 2023, 12:45

Два свердловчанина похитили новогоднюю ель из подъезда дома

Трое жителей Екатеринбурга, будучи в нетрезвом состоянии, решили оставить жителей микрорайона без праздника.

Злоумышленники, уподобившись сказочному персонажу из книги Доктора Сьюза, написанной в 20-ом столетии, похитили новогоднюю ель из дома микрорайона ТСН Светлый 5. Орудующие вандалы попали в объективы камер, установленных в подъезде, вызвав негодование жильцов, сообщает E1.

Позже парни все же вернули праздничный атрибут, но правда изрядно потрепанный и поломанный. Молодые люди принесли жильцам извинения за свой вызывающий поступок, изъявив готовность компенсировать ущерб и поучаствовать в воссоздании праздничной атмосферы.

Ранее было предложено ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы из-за роста количества преступлений и происшествий, связанных с его употреблением.

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