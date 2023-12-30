Пьяные "похитители рождества" выкрали елку из подъезда в Екатеринбурге

Позже парни все же вернули праздничный атрибут, но правда изрядно потрепанный и поломанный. Молодые люди принесли жильцам извинения за свой вызывающий поступок, изъявив готовность компенсировать ущерб и поучаствовать в воссоздании праздничной атмосферы.