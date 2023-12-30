Сломалось авто: тагильчанам помогли доставить груз на СВО в аномальные морозы

Когда грузовик въехал в Башкортостан, то на улице уже стоял мороз в -42 градуса. Ближе к ночи техника не выдержала, и у автомобиля сломался генератор. Тем не менее, водителям удалось доехать до заправки. Там им предложил помощь молодой человек и довез на своей машине до стоянки такси.