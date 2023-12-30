Сломалось авто: тагильчанам помогли доставить груз на СВО в аномальные морозы

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
11 декабря из Нижнего Тагила на СВО был отправлен очередной рейс с грузом для бойцов. В эти дни стояли сильные холода, но не смотря на это было принято решение ехать. ГАЗель загрузили полностью.
Когда грузовик въехал в Башкортостан, то на улице уже стоял мороз в -42 градуса. Ближе к ночи техника не выдержала, и у автомобиля сломался генератор. Тем не менее, водителям удалось доехать до заправки. Там им предложил помощь молодой человек и довез на своей машине до стоянки такси.
Там, в свою очередь, другой водитель начал искать грузовик или эвакуатор для буксировки ГАЗели с грузом.
Приехал грузовик, взял на буксир нашу ГАЗельку с тяжеленным грузом и дотащил до местной гостиницы. Ночь, холодища, по очереди грелись в машине наших спасителей, — сообщили в волонтерском движении «Жены Нижнего Тагила».
Хозяин гостиницы пустил водителей переночевать и отдохнуть. А уже на следующий день тагильчане починили генератор и поехали дальше. В результате сложный рейс с множеством точек выгрузки состоялся благополучно. Все бойцы получили посылки от своих родных, друзей и неравнодушных людей.
Напомним, из-за аномальных морозов доставка гуманитарной помощи из Екатеринбурга на СВО была задержана и перенесена на другую дату.