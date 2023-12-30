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Жителям Нижнего Тагила в сильные морозы помогли доставить груз на СВО

Сломалось авто: тагильчанам помогли доставить груз на СВО в аномальные морозы

30 декабря 2023, 08:45
Фото: 1MI

Жителям Нижнего Тагила в сильные морозы помогли доставить груз на СВО

Жители Башкортостана помогли доставить груз из Нижнего Тагила бойцам на фронт. По дороге в сильные морозы сломался автомобиль.

11 декабря из Нижнего Тагила на СВО был отправлен очередной рейс с грузом для бойцов. В эти дни стояли сильные холода, но не смотря на это было принято решение ехать. ГАЗель загрузили полностью.

Когда грузовик въехал в Башкортостан, то на улице уже стоял мороз в -42 градуса. Ближе к ночи техника не выдержала, и у автомобиля сломался генератор. Тем не менее, водителям удалось доехать до заправки. Там им предложил помощь молодой человек и довез на своей машине до стоянки такси.

Там, в свою очередь, другой водитель начал искать грузовик или эвакуатор для буксировки ГАЗели с грузом.

Приехал грузовик, взял на буксир нашу ГАЗельку с тяжеленным грузом и дотащил до местной гостиницы. Ночь, холодища, по очереди грелись в машине наших спасителей, — сообщили в волонтерском движении «Жены Нижнего Тагила».

Хозяин гостиницы пустил водителей переночевать и отдохнуть. А уже на следующий день тагильчане починили генератор и поехали дальше. В результате сложный рейс с множеством точек выгрузки состоялся благополучно. Все бойцы получили посылки от своих родных, друзей и неравнодушных людей.

Напомним, из-за аномальных морозов доставка гуманитарной помощи из Екатеринбурга на СВО была задержана и перенесена на другую дату.

Гуманитарная помощь ко Дню Героев Отечества отправилась из Нижнего Тагила
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#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Помощь#Водитель#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#СВО#Гуманитарный груз
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