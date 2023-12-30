Водитель и пассажир подрались в Екатеринбурге из-за кондуктора

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Инцидент произошел возле ТЦ «Гринвич». По словам свидетелей, в автобус вошел мужчина, который стал вести себя агрессивно. Он начал расталкивать людей, хватать за руки. В том числе досталось и кондуктору.
Водитель, супруг кондуктора, заступился за нее. Между мужчинами завязалась драка, которая продолжилась на улице. Пассажиры рассказали, что их разнял мужчина в военной форме, который шел мимо, пишет Ура.ру.
Напомним, драка между водителем и пассажиром с ребенком произошла в автобусе Екатеринбурга в начале декабря.