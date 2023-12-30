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В Екатеринбурге водитель подрался с агрессивным пассажиром из-за кондуктора

Водитель и пассажир подрались в Екатеринбурге из-за кондуктора

30 декабря 2023, 05:29
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге водитель подрался с агрессивным пассажиром из-за кондуктора

Драка между водителем автобуса и мужчиной произошла в Екатеринбурге. Агрессивный пассажир толкнул кондуктора.

Инцидент произошел возле ТЦ «Гринвич». По словам свидетелей, в автобус вошел мужчина, который стал вести себя агрессивно. Он начал расталкивать людей, хватать за руки. В том числе досталось и кондуктору.

Водитель, супруг кондуктора, заступился за нее. Между мужчинами завязалась драка, которая продолжилась на улице. Пассажиры рассказали, что их разнял мужчина в военной форме, который шел мимо, пишет Ура.ру.

Напомним, драка между водителем и пассажиром с ребенком произошла в автобусе Екатеринбурга в начале декабря.

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