Водитель в Екатеринбурге выманил из авто пьяного пассажира бутылкой пива

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Как рассказал сам водитель, Александр, изначально конфликт начался из-за неправильного указанного адреса. Когда он приехал на вызов, то пассажир ждал его в другом месте.
Мужчина стал скандалить и уселся в автомобиль недовольный, с бутылкой пива в руках, стал ругаться. Из-за этого водитель отказался его везти и попросил выйти, однако пассажир отказался это делать. Чтобы выманить его из машины, Александр забрал у него открытую бутылку с алкоголем и поставил на соседнее авто. А когда тот вышел, закрыл дверь.
Пассажир, по словам таксиста, начал драку и нанес удар в лицо. Из-за этого у водителя упали дорогие очки, но не разбились. Когда подъехали другие люди и стали выяснять, что происходит, Александру удалось уехать. В результате у него оказалась порвана куртка, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге между водителем и агрессивным пассажиром произошла драка из-за кондуктора.