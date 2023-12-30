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В Екатеринбурге нетрезвый пассажир заблокировал работу таксисту

Водитель в Екатеринбурге выманил из авто пьяного пассажира бутылкой пива

30 декабря 2023, 06:00
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге нетрезвый пассажир заблокировал работу таксисту

Конфликт между таксистом и пьяным пассажиром произошел в Екатеринбурге. Водителю пришлось выманить его из автомобиля с помощью бутылки пива.

Как рассказал сам водитель, Александр, изначально конфликт начался из-за неправильного указанного адреса. Когда он приехал на вызов, то пассажир ждал его в другом месте.

Мужчина стал скандалить и уселся в автомобиль недовольный, с бутылкой пива в руках, стал ругаться. Из-за этого водитель отказался его везти и попросил выйти, однако пассажир отказался это делать. Чтобы выманить его из машины, Александр забрал у него открытую бутылку с алкоголем и поставил на соседнее авто. А когда тот вышел, закрыл дверь.

Пассажир, по словам таксиста, начал драку и нанес удар в лицо. Из-за этого у водителя упали дорогие очки, но не разбились. Когда подъехали другие люди и стали выяснять, что происходит, Александру удалось уехать. В результате у него оказалась порвана куртка, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге между водителем и агрессивным пассажиром произошла драка из-за кондуктора.

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#Происшествия#Такси#Пьяный#Пассажир#Пиво#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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