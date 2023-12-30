Водитель в Екатеринбурге выманил из авто пьяного пассажира бутылкой пива

Мужчина стал скандалить и уселся в автомобиль недовольный, с бутылкой пива в руках, стал ругаться. Из-за этого водитель отказался его везти и попросил выйти, однако пассажир отказался это делать. Чтобы выманить его из машины, Александр забрал у него открытую бутылку с алкоголем и поставил на соседнее авто. А когда тот вышел, закрыл дверь.