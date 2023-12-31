Что известно о погибших в результате артобстрела в Белгороде 30 декабря

30 декабря во время налета не стало 30-летней жительницы, работавшая в студии пластики тренером по стретчингу. Также ракетный налет унес из жизни члена команды по регби «Белая крепость». В центре города погиб студент Института инженерных и цифровых технологий. Еще известно о гибели старшего лейтенанта следственного отдела СК РФ, находившегося в командировке в белгородском гарнизоне. Ему было 28 лет. Прощаются друзья и родные с бывшим директором «Белводоканала», он погиб вместе со своей семьей. Ранее поступали сообщения о кончине бухгалтера спортивного центра «Динамо».