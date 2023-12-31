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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Белгородцы прощаются со своими горожанами после трагедии 30 декабря

Что известно о погибших в результате артобстрела в Белгороде 30 декабря

31 декабря 2023, 13:17
Фото: 1MI

Белгородцы прощаются со своими горожанами после трагедии 30 декабря

Трагедия в Белгороде унесла из жизни 22 жителей города. Из 111 получивших ранения больше десяти находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня 31 декабря горожане прощаются с погибшими и несут в знак памяти цветы и игрушки на мемориал, стихийно возникший на Белгородском Арбате.

30 декабря во время налета не стало 30-летней жительницы, работавшая в студии пластики тренером по стретчингу. Также ракетный налет унес из жизни члена команды по регби «Белая крепость». В центре города погиб студент Института инженерных и цифровых технологий. Еще известно о гибели старшего лейтенанта следственного отдела СК РФ, находившегося в командировке в белгородском гарнизоне. Ему было 28 лет. Прощаются друзья и родные с бывшим директором «Белводоканала», он погиб вместе со своей семьей. Ранее поступали сообщения о кончине бухгалтера спортивного центра «Динамо».

Фото: Бел.Ру | Белгород

30 декабря спецборт МЧС доставил в Москву 25 пострадавших, среди них находятся 6 детей, сообщает bel.ru.

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