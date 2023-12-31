Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году

В ГДДЮТ возвратились воспитанники кружков и секций, которые во время ремонта занимались в других учреждениях города. В здании был обустроены современный скалодром и зал с новым сценическим оборудованием, обновлены все коммунальные и инженерные системы. Изюминкой ремонта стала архитектурная подсветка здания.