Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году

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В 2023 году Нижний Тагил отметил свое 301-летие. В прошлый, юбилейный год, было реализовано множество различных проектов, и город продолжает развиваться.
1 сентября ученики школы №48 заехали в капитально отремонтированное здание на Голом камне. Строители также отремонтировали спортивный зал образовательного учреждения, который не функционировал более десяти лет.
Школу оснастили новым современным оборудованием. В ней продолжит работать музей. Общая сумма реконструкции составила около 180 миллионов рублей.
Также в городе заканчивается ремонт школы №32 на улице Карла Маркса. Ученики начнут третью четверть в обновленном здании. Капремонт в образовательном учреждении начался в январе 2023 года, работы строители закончили за год. Рядом на территории также оборудовали большую спортивную площадку.
Осенью на Вагонке и Гальянке в Нижнем Тагиле строители сдали две обновленные дворовые территории. Реконструкция проходила на улице Зари, 99, а также на улице Дружинина, 39.
Местные жители довольны, ведь теперь для них есть асфальтированные дорожки, места для парковок автомобилей, освещение, зоны отдыха с лавочками, для детей — игровые площадки.
В 2023 году в городе было капитально отремонтировано пять участков дорог. Это улицы Тагилстроевская и Фрунзе, проспект Мира от улицы Победы до проспекта Ленина и часть Черноисточинского шоссе.
На реализацию проекта «Безопасные качественные дороги» было выделено более 606 миллионов рублей. Протяженность отремонтированных дорог составила свыше 5,4 километра.
19 июля в Нижнем Тагиле был торжественно открыт Дворец детского и юношеского творчества на улице Красногвардейской, 15. На капитальный ремонт здания было выделено 366,3 миллиона рублей.
На мероприятии присутствовал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты ЗакСо, Городской думы и другие почетные гости.
В ГДДЮТ возвратились воспитанники кружков и секций, которые во время ремонта занимались в других учреждениях города. В здании был обустроены современный скалодром и зал с новым сценическим оборудованием, обновлены все коммунальные и инженерные системы. Изюминкой ремонта стала архитектурная подсветка здания.
Также в 2023 году прошла реконструкция Нижне-Выского сквера на ВМЗ. Ремонт общественной территории обошелся в 99,6 миллиона рублей. У Выйского пруда появились новые тротуары, дорожки для велосипедов, спортивные и детские комплексы, туалет. А в центре сквера установили макет паровоза Черепановых.
За капремонт именно этой территории проголосовали более 29,5 тысячи человек. Это в три раза больше, чем число жителей микрорайона.
В конце декабря 2023 года после капитальной реконструкции была открыта старейшая поликлиника города — Демидовская. Так как здание представляет собой историческую ценность, особое внимание уделялось художественным элементам и конструкциям.
Стоимость выполнения работ составила 194 миллиона рублей. Новое медицинское оборудование и мебель были закуплены на средства, выделенные региональным бюджетом.
Торжественное мероприятие посетили замгубернатора Свердловской области Павел Креков, замминистра здравоохранения Екатерина Ютяева, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Объект культурного наследия, Новый Молодежный театр, капитально отремонтирован в Нижнем Тагиле в 2023 году. Окончен первый этап реконструкции за 317,5 миллиона рублей. Также была благоустроена территория, вокруг здания обустроили дорожки, летнюю сцену и площадку для детей.
В 2024 году в театре установят сценическое оборудование. Заявка уже утверждена, финансирование будет осуществляться по федеральной программе.
28 декабря в Нижнем Тагиле состоялось торжественное мероприятие — открытие ледового городка и главной елки города на Театральной площади у Драматического театра. В 2023 году темой для скульптур стал русский алфавит. Впервые в городе был проведен симпозиум, на котором мастера с Урала мастерили фигуры.
Глава города Владислав Пинаев поздравил горожан с наступающим праздником. На сцене выступали творческие коллективы ДК «Юбилейный». На проспекте Строителей заработал бесплатный каток, в ледовом городке для детей построили горки, площадь украсили новые гирлянды и светодиодные фигуры.