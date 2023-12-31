Итоги года от главного редактора, марафон Дедов Морозов и советы астролога

Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru. Что нового появилось в Тагиле в уходящем году. Марафон Дедов Морозов с голым торсом в Екатеринбурге. Новогодние подарки для сирот Свердловской области и несколько советов от астролога: самое важное, что произошло за 30 и 31 декабря в Нижнем Тагиле.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле