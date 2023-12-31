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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Итоги года от главного редактора, марафон Дедов Морозов и советы астролога

Итоги года от главного редактора, марафон Дедов Морозов и советы астролога

31 декабря 2023, 18:05
Фото: tagilcity.ru
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru. Что нового появилось в Тагиле в уходящем году. Марафон Дедов Морозов с голым торсом в Екатеринбурге. Новогодние подарки для сирот Свердловской области и несколько советов от астролога: самое важное, что произошло за 30 и 31 декабря в Нижнем Тагиле.

Ценные сердцу читатели и партнёры! Поздравляем вас с наступающим 2024 годом. Мы, редакция TagilCity.ru, будем подводить итоги года все каникулы, а пока в канун праздника публикуем обращение главного редактора Александры Логиновой.

Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
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В уходящем 2023 году в Нижнем Тагиле получилось осуществить много отличных проектов. Появились новые дворы и парки, были отремонтированы школы, театр и дороги. Традиционно в конце декабря редакция TagilCity.ru составляет подборку по благоустройству и демонстрирует, как город стал ещё лучше.

Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году
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Полураздетые спортсмены в красных шортах и шапках Дедов Морозов пробежали по улицам Екатеринбурга. Несмотря на мороз и ветер, они бодро бежали вместе со Снегурочками, поздравляли прохожих и дарили им подарки. Марафон был приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна».

Марафон ЗОЖ: Деды Морозы с обнаженными торсами пробежали по улицам Екатеринбурга
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23 декабря 2023 года в рамках благотворительной акции новогодние подарки были доставлены детям в детских домах и социальных учреждениях Свердловской области. Поздравить детей отправились волонтеры из Екатеринбурга на специальной праздничной машине.

Праздничный грузовик привез новогодние подарки детям в детдомах Свердловской области
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Жители Нижнего Тагила, конечно, как и всей остальной странны, планируют своё будущее и на новый предстоящий год. Некоторые, возможно, задумались о новой работе. Но есть дни, в которые не стоит менять насиженное место. Специально для TagilCity.ru астролог Мария Кучма составила прогноз на 2024 год.

Астролог рассказала, когда лучше всего искать работу и подписывать бумаги в 2024 году
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Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году
Сегодня, 04:00
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
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