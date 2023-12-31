Итоги года от главного редактора, марафон Дедов Морозов и советы астролога

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Ценные сердцу читатели и партнёры! Поздравляем вас с наступающим 2024 годом. Мы, редакция TagilCity.ru, будем подводить итоги года все каникулы, а пока в канун праздника публикуем обращение главного редактора Александры Логиновой.
В уходящем 2023 году в Нижнем Тагиле получилось осуществить много отличных проектов. Появились новые дворы и парки, были отремонтированы школы, театр и дороги. Традиционно в конце декабря редакция TagilCity.ru составляет подборку по благоустройству и демонстрирует, как город стал ещё лучше.
Полураздетые спортсмены в красных шортах и шапках Дедов Морозов пробежали по улицам Екатеринбурга. Несмотря на мороз и ветер, они бодро бежали вместе со Снегурочками, поздравляли прохожих и дарили им подарки. Марафон был приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна».
23 декабря 2023 года в рамках благотворительной акции новогодние подарки были доставлены детям в детских домах и социальных учреждениях Свердловской области. Поздравить детей отправились волонтеры из Екатеринбурга на специальной праздничной машине.
Жители Нижнего Тагила, конечно, как и всей остальной странны, планируют своё будущее и на новый предстоящий год. Некоторые, возможно, задумались о новой работе. Но есть дни, в которые не стоит менять насиженное место. Специально для TagilCity.ru астролог Мария Кучма составила прогноз на 2024 год.