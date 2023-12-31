Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с наступающим 2024 годом

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Губернатор произнес поздравительные слова для свердловчан, а также пожелал им счастья, празднования с родственниками и близкими, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также Куйвашев отметил, что в начале 2024 года у области будет юбилейная дата — ей исполнится 90 лет. По его словам, все достижения в регионе были созданы талантливыми и трудолюбивыми местными жителями.
Напомним, 28 декабря 2023 года в Невьянске инспекторы ГИБДД поздравили горожан с Новым годом.