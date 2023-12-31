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Губернатор Свердловской области записал новогоднее поздравление для жителей
Губернатор Свердловской области записал новогоднее поздравление для жителей
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с наступающим 2024 годом

31 декабря 2023, 07:37

Губернатор Свердловской области записал новогоднее поздравление для жителей

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в видеообращении поздравил жителей региона с Новым 2024 годом.

Губернатор произнес поздравительные слова для свердловчан, а также пожелал им счастья, празднования с родственниками и близкими, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Видео: Департамент информационной политики Свердловской области

Также Куйвашев отметил, что в начале 2024 года у области будет юбилейная дата — ей исполнится 90 лет. По его словам, все достижения в регионе были созданы талантливыми и трудолюбивыми местными жителями.

Напомним, 28 декабря 2023 года в Невьянске инспекторы ГИБДД поздравили горожан с Новым годом.

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