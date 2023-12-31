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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Люди на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге создали огромные очереди

Лезут без очереди: на вокзале в Екатеринбурге возникли огромные очереди

31 декабря 2023, 06:55
Фото: Midjourney

Люди на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге создали огромные очереди

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале возникли большие очереди 30 декабря 2023 года.

По словам одного из очевидцев, люди не успевают на рейсы и пытаются лезть к кассам без очереди, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Также из-за того, что на вокзале много народу, пассажирам не удается вовремя пройти досмотр за короткое время. К данному инциденту проявила интерес транспортная прокуратура области, в связи с чем был организован надзор за ситуацией.

Напомним, большая очередь на вокзале в Екатеринбурге также была 29 декабря 2023 года. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

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