Лезут без очереди: на вокзале в Екатеринбурге возникли огромные очереди

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
По словам одного из очевидцев, люди не успевают на рейсы и пытаются лезть к кассам без очереди, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Также из-за того, что на вокзале много народу, пассажирам не удается вовремя пройти досмотр за короткое время. К данному инциденту проявила интерес транспортная прокуратура области, в связи с чем был организован надзор за ситуацией.
Напомним, большая очередь на вокзале в Екатеринбурге также была 29 декабря 2023 года. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.