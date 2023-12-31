tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Школьник попал в больницу после езды на горке в Свердловской области

Мальчик пострадал на детской горке в Карпинске. Его госпитализировали в больницу

31 декабря 2023, 09:34
Фото: 1MI

Школьник попал в больницу после езды на горке в Свердловской области

В Карпинске 12-летний мальчик после катания на детской городской горке попал в больницу. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года.

Часть щепы в деревянной горке, на которой катался школьник, порвала ему одежду. В итоге подросток получил рану нижней трети тела, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавшего привезли в детское медучреждение, чтобы оказать ему помощь. В надзорном органе начали проверку после инцидента. Эксплуатация горки, на которой травмировался мальчик, временно приостановлена.

Также известно, что на этой же горке 27 декабря пострадал пятилетний ребенок. У него диагностировали ушиб головы.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 28 декабря 2023 года в Екатеринбурге у пятилетнего ребенка застряла нога в эскалаторе. Инцидент случился в ТЦ «Карнавал».

В Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горке
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик заявил об издевательствах в лагере под АртемовскимДвухлетний ребенок в Екатеринбурге отравился метадономКоммунальщики в Красноуральске заплатят 50 тысяч за нападение собаки на девочку
#Ребенок#Проверка#Травма#Больница#Прокуратура#Дети#Карпинск#Пострадавший#ЧП#Мальчик#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году
Сегодня, 04:00
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
Вчера, 12:04
Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд
29 декабря, 11:05
Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки
29 декабря, 06:45
Полная антисанитария: силовики в Нижнем Тагиле нагрянули к мигрантам на овощебазу
Вчера, 14:06
Вместо «Иронии судьбы»: топ-5 новогодних фильмов для настроения
29 декабря, 11:09