Мальчик пострадал на детской горке в Карпинске. Его госпитализировали в больницу

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Часть щепы в деревянной горке, на которой катался школьник, порвала ему одежду. В итоге подросток получил рану нижней трети тела, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Пострадавшего привезли в детское медучреждение, чтобы оказать ему помощь. В надзорном органе начали проверку после инцидента. Эксплуатация горки, на которой травмировался мальчик, временно приостановлена.
Также известно, что на этой же горке 27 декабря пострадал пятилетний ребенок. У него диагностировали ушиб головы.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 28 декабря 2023 года в Екатеринбурге у пятилетнего ребенка застряла нога в эскалаторе. Инцидент случился в ТЦ «Карнавал».