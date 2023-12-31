«Народный праздник»: мэр Нижнего Тагила выступил с новогодним поздравлением

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В минутном видеоролике глава города обратился к жителям города и ветеранам, поздравив горожан с «домашним, народным праздником».
Владислав Пинаев уточнил, что грядущий год объявлен годом семьи в Российской Федерации и бюджет города увеличился в 2 раза за последние 5 лет.
Говоря об уходящем, глава города сообщил, что в 2023 году удалось реализовать все национальные проекты, инициатором которых выступил президент России.
Счастья, любви, благополучия и удачи. Мирного неба над головой , — пожелал градоначальник тагильчанам напоследок.