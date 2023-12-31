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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

Новогоднее пожелание произнес мэр Нижнего Тагила

«Народный праздник»: мэр Нижнего Тагила выступил с новогодним поздравлением

31 декабря 2023, 14:38
Фото: Владислав Пинаев

Новогоднее пожелание произнес мэр Нижнего Тагила

Владислав Пинаев записал свое новогоднее видеобращение к тагильчанам, опубликовав в социальной сети.

В минутном видеоролике глава города обратился к жителям города и ветеранам, поздравив горожан с «домашним, народным праздником».

Владислав Пинаев уточнил, что грядущий год объявлен годом семьи в Российской Федерации и бюджет города увеличился в 2 раза за последние 5 лет.

Говоря об уходящем, глава города сообщил, что в 2023 году удалось реализовать все национальные проекты, инициатором которых выступил президент России.

Счастья, любви, благополучия и удачи. Мирного неба над головой , — пожелал градоначальник тагильчанам напоследок.
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