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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Родители сдали деньги на несуществующий праздник в школе Екатеринбурга

Ни денег, ни праздника: родители выясняют на что потрачены деньги в Екатеринбурге

31 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI

Родители сдали деньги на несуществующий праздник в школе Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга в школе №181 был объявлен сбор по 400 рублей с каждого родителя на организацию новогоднего праздника для детей начальных классов.

Однако ни ученики, ни родители не увидели обещаных аниматоров. Вместо приглашенных артистов праздничную программу устроила администрация школы. По утверждению родителей, денежные средства собирали классные руководители с учеников вторых, третьих и четвертых классов, сообщает E1.

Родители детей пытаются разобраться в ситуации и утверждают, что такое в их практике произошло впервые. Ранее проведением новогодней елки для детей занимались приглашенные фирмы.

На что были потрачены собранные деньги неизвестно, так как договор на организацию праздника ни с кем не заключался.

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