Ни денег, ни праздника: родители выясняют на что потрачены деньги в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Однако ни ученики, ни родители не увидели обещаных аниматоров. Вместо приглашенных артистов праздничную программу устроила администрация школы. По утверждению родителей, денежные средства собирали классные руководители с учеников вторых, третьих и четвертых классов, сообщает E1.
Родители детей пытаются разобраться в ситуации и утверждают, что такое в их практике произошло впервые. Ранее проведением новогодней елки для детей занимались приглашенные фирмы.
На что были потрачены собранные деньги неизвестно, так как договор на организацию праздника ни с кем не заключался.