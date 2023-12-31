Праздничный грузовик привез новогодние подарки детям в детдомах Свердловской области

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Грузовик с подарками проехался по Каменску-Уральскому, Карпинску, Волчанску, Первоуральску и другим свердловским городам.
Школьники получили те подарки, которые ранее написали в своих желаниях, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Так, ребятам подарили наушники, кукол, ноутбуки, хоккейные клюшки, сертификаты на посещение аквапарка, батутного парка и другие подарки.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ГДДЮТ прошло новогоднее мероприятие для одаренных детей.