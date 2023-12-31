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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Дети в детских домах Свердловской области получили подарки к Новому году

Праздничный грузовик привез новогодние подарки детям в детдомах Свердловской области

31 декабря 2023, 11:57
Фото: Midjourney

Дети в детских домах Свердловской области получили подарки к Новому году

Для детей в детдомах и соцучреждениях в Свердловской области в течение девяти дней были доставлены подарки к Новому году на праздничной машине. Выезд из Екатеринбурга состоялся 23 декабря 2023 года.

Грузовик с подарками проехался по Каменску-Уральскому, Карпинску, Волчанску, Первоуральску и другим свердловским городам.

Школьники получили те подарки, которые ранее написали в своих желаниях, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Так, ребятам подарили наушники, кукол, ноутбуки, хоккейные клюшки, сертификаты на посещение аквапарка, батутного парка и другие подарки.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ГДДЮТ прошло новогоднее мероприятие для одаренных детей.

Жители Екатеринбурга назвали, что хотят получить в подарок на Новый год
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