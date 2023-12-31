Праздничный грузовик привез новогодние подарки детям в детдомах Свердловской области

Дети в детских домах Свердловской области получили подарки к Новому году

Для детей в детдомах и соцучреждениях в Свердловской области в течение девяти дней были доставлены подарки к Новому году на праздничной машине. Выезд из Екатеринбурга состоялся 23 декабря 2023 года.