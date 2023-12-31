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Пропавший 14-летний школьник из Верхней Синячихи найден мертвым

Пропавшего подростка со шрамом на лбу в Верхней Синячихе нашли мертвым

31 декабря 2023, 05:41
Фото: 1MI

Пропавший 14-летний школьник из Верхней Синячихи найден мертвым

В поселке Верхняя Синячиха нашли мертвым 14-летнего исчезнувшего подростка. Школьник был найден 30 декабря 2023 года.

О том, что школьник скончался, рассказали в поисковом отряде «Прорыв». Причина смерти мальчика не сообщается.

По факту гибель найденного подростка в СК ведется проверка. Точная причина станет известна после проведения экспертизы. По предварительной версии, происшествие не криминальное, рассказали Ура.ру в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, подросток исчез 29 декабря 2023 года. В этот день он отправился на школьный новогодний вечер, а затем встретился со своей девушкой, с которой у него произошла ссора. После этого он пропал.

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