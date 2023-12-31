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Салют в Новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле отменили

Салюта в Нижнем Тагиле в Новогоднюю ночь не будет из-за трагедии в Белгороде

31 декабря 2023, 08:13
Фото: 1MI

Салют в Новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле отменили

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал отмену праздничного салюта, который должен был состояться ночью 1 января 2024 года.

В мэрии Нижнего Тагила организовывать фейерверк в этом году не планировали. При этом салют хотели устроить предприниматели в знак уважения к сотрудникам оборонного предприятия города.

Однако в связи с произошедшей трагедией в Белгороде нижнетагильская администрация попросила благотворителей отказаться от салюта. Об этом рассказал Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Белгороде был обстрелян один из жилых районов. Среди погибших есть дети.

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