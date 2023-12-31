Салюта в Нижнем Тагиле в Новогоднюю ночь не будет из-за трагедии в Белгороде

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В мэрии Нижнего Тагила организовывать фейерверк в этом году не планировали. При этом салют хотели устроить предприниматели в знак уважения к сотрудникам оборонного предприятия города.
Однако в связи с произошедшей трагедией в Белгороде нижнетагильская администрация попросила благотворителей отказаться от салюта. Об этом рассказал Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Напомним, 30 декабря 2023 года в Белгороде был обстрелян один из жилых районов. Среди погибших есть дети.