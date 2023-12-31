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Из-за велосипедистов в Екатеринбурге на старый Новый год закроют сквер

Среди велосипедистов в Екатеринбурге пройдут соревнования в Историческом сквере

31 декабря 2023, 12:00
Фото: 1MI

Из-за велосипедистов в Екатеринбурге на старый Новый год закроют сквер

В Екатеринбурге будет перекрыт Исторический сквер из-за соревнований «Зимний кубок Астон» среди велосипедистов. Они состоятся 13 января 2024 года.

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие взрослые, а также дети из спортшкол от 14 лет. Для любителей будет подготовлена шестикилометровая трасса, а для профессиональных спортсменов трасса будет составлять девять километров, пишет Е1.

Победителям вручат денежные призы. Кроме того, всем, кто поучаствует в мероприятии, выдадут памятные значки. При этом кроме спортивных заездов в сквере будут конкурсы, музыка, подарки и многое другое.

Сквер будет перекрыт с 10:45 до 12:45.

Напомним, 3 декабря 2023 года в Екатеринбурге было перекрыто несколько улиц из-за спортивного мероприятия «Европа — Азия».

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