Среди велосипедистов в Екатеринбурге пройдут соревнования в Историческом сквере

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Принять участие в соревнованиях смогут все желающие взрослые, а также дети из спортшкол от 14 лет. Для любителей будет подготовлена шестикилометровая трасса, а для профессиональных спортсменов трасса будет составлять девять километров, пишет Е1.
Победителям вручат денежные призы. Кроме того, всем, кто поучаствует в мероприятии, выдадут памятные значки. При этом кроме спортивных заездов в сквере будут конкурсы, музыка, подарки и многое другое.
Сквер будет перекрыт с 10:45 до 12:45.
Напомним, 3 декабря 2023 года в Екатеринбурге было перекрыто несколько улиц из-за спортивного мероприятия «Европа — Азия».