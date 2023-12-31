Ушел в занос: по вине водителя пострадал 4-летний ребенок в Свердловской области

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ДТП произошло 30 декабря в 13:40. Водитель «Фольксваген Поло» 1973 года рождения выбрал небезопасную скорость, в результате не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем «Рено Дастер», увидел приближающийся автомобиль, сбавил скорость и прижался к обочине, но не избежал аварии.
В результате столкновения получили травмы пассажиры автомобиля «Рено», в том числе 4-летний ребенок. Оба пострадавших помещены в больницу. Им оказывают помощь. Водители на момент аварии были трезвы. У первого автомобилиста опыт вождения составляет 30 лет.
По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Госавтоинспекция рекомендует в зимний период соблюдать повышенную осторожность, выбирать скорость передвижения в зависимости от погодных условий.
Ранее на Кольцовском тракте в Екатеринбурге занесло иномарку. Водитель и пассажирка получили черепно-мозговые травмы в результате столкновения с фурой.