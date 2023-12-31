Ушел в занос: по вине водителя пострадал 4-летний ребенок в Свердловской области

ДТП произошло 30 декабря в 13:40. Водитель «Фольксваген Поло» 1973 года рождения выбрал небезопасную скорость, в результате не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем «Рено Дастер», увидел приближающийся автомобиль, сбавил скорость и прижался к обочине, но не избежал аварии.