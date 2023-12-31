Ужасный подарок на новый год: Нижний Тагил 31 декабря накрыли выбросы

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Дым с предприятия особенно виден тагильчанам, которые проживают в районе Вагонки. Также чувствуется неприятный запах в атмосфере. О выбросе вредных веществ рассказала горожанка, которая живет в данном районе.
Дышать невозможно, как только окно открою — сразу начинаю задыхаться, — говорит тагильчанка.
Напомним, 29 декабря 2023 года жительница тагильского микрорайона Пихтовые Горы рассказала о резких запахах из-за выбросов, а также об отсутствии реакции диспетчерских служб.