tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы 31 декабря

Ужасный подарок на новый год: Нижний Тагил 31 декабря накрыли выбросы

31 декабря 2023, 06:15
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы 31 декабря

В Нижнем Тагиле горожане недовольны выбросами с Коксохимического производства НТМК, которые повисли в небе 31 декабря 2023 года.

Дым с предприятия особенно виден тагильчанам, которые проживают в районе Вагонки. Также чувствуется неприятный запах в атмосфере. О выбросе вредных веществ рассказала горожанка, которая живет в данном районе.

Фото: tagilcity.ru
Дышать невозможно, как только окно открою — сразу начинаю задыхаться, — говорит тагильчанка.

Напомним, 29 декабря 2023 года жительница тагильского микрорайона Пихтовые Горы рассказала о резких запахах из-за выбросов, а также об отсутствии реакции диспетчерских служб.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальная авария в Нижнем Тагиле на Вагонке ликвидированаСероводородом снова дышали жители Нижнего ТагилаКак Уралхимпласт зарабатывает на здоровье тагильчан и кто учится в школах Тагила
#Нижний Тагил#Экология#Окно#Жалоба#Дзержинский район#Жители#Выбросы#Вредные вещества#Дым#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Коксохимический завод
Подпишитесь
Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году
Сегодня, 04:00
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
Вчера, 12:04
Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд
29 декабря, 11:05
Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки
29 декабря, 06:45
Полная антисанитария: силовики в Нижнем Тагиле нагрянули к мигрантам на овощебазу
Вчера, 14:06
Вместо «Иронии судьбы»: топ-5 новогодних фильмов для настроения
29 декабря, 11:09