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Рост числа ДТП ожидается в новогодние каникулы на Урале

Высокая аварийность на дорогах Свердловской области ожидается в период каникул

31 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI

Рост числа ДТП ожидается в новогодние каникулы на Урале

В связи с наступлением зимних школьных каникул, на дорогах Свердловской области прогнозируется увеличение количества ДТП с участием детей и пешеходов. Прогноз на новогодние каникулы дали региональные специалисты.

На территории Горнозаводского управленческого округа 31 декабря ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег и метель. На дорогах возможна гололедица в виде снежного наката, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

В связи с этим, в дни каникул возрастет вероятность возникновения ДТП с пострадавшими. Особое внимание водителям и пешеходам стоит обратить на участках дорог: Екатеринбург-Тюмень, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург-Шадринск-Курган и Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

Сотрудникам ГИБДД рекомендовано обеспечить усиленное патрулирование и своевременно информировать население и дорожные службы о состоянии дорожных покрытий.

В конце ноября 2023 года между Полевским и Челябинским трактом из-за гололеда столкнулись два автобуса и 40 легковых автомобилей.

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