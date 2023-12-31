Высокая аварийность на дорогах Свердловской области ожидается в период каникул

В связи с этим, в дни каникул возрастет вероятность возникновения ДТП с пострадавшими. Особое внимание водителям и пешеходам стоит обратить на участках дорог: Екатеринбург-Тюмень, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург-Шадринск-Курган и Екатеринбург-Реж-Алапаевск.