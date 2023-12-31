Высокая аварийность на дорогах Свердловской области ожидается в период каникул

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На территории Горнозаводского управленческого округа 31 декабря ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег и метель. На дорогах возможна гололедица в виде снежного наката, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
В связи с этим, в дни каникул возрастет вероятность возникновения ДТП с пострадавшими. Особое внимание водителям и пешеходам стоит обратить на участках дорог: Екатеринбург-Тюмень, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург-Шадринск-Курган и Екатеринбург-Реж-Алапаевск.
Сотрудникам ГИБДД рекомендовано обеспечить усиленное патрулирование и своевременно информировать население и дорожные службы о состоянии дорожных покрытий.
В конце ноября 2023 года между Полевским и Челябинским трактом из-за гололеда столкнулись два автобуса и 40 легковых автомобилей.