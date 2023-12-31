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В жилых домах Первоуральска снова появились горячая вода и отопление

Жителям Первоуральска вернули воду и тепло накануне Нового года

31 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI

В жилых домах Первоуральска снова появились горячая вода и отопление

В Первоуральске местным жителя вернули отопление и горячую воду после коммунальной аварии. Подача коммунальных услуг возобновилась утром 31 декабря 2023 года.

Рабочие, проводившие работы по устранению аварии, закопали вырытые ямы. Одно повреждение было ликвидировано 30 декабря, а второе на несколько часов позднее. Об этом рассказал мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Все работы были завершены ночью, а утром у горожан в домах уже вновь появились вода и тепло. В Следкоме возбудили уголовное дело по факту халатного отношения.

Напомним, авария случилась 29 декабря 2023 года вследствие прорыва теплотрассы на Комсомольской улице.

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