Жителям Первоуральска вернули воду и тепло накануне Нового года

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:44
Рабочие, проводившие работы по устранению аварии, закопали вырытые ямы. Одно повреждение было ликвидировано 30 декабря, а второе на несколько часов позднее. Об этом рассказал мэр Первоуральска Игорь Кабец.
Все работы были завершены ночью, а утром у горожан в домах уже вновь появились вода и тепло. В Следкоме возбудили уголовное дело по факту халатного отношения.
Напомним, авария случилась 29 декабря 2023 года вследствие прорыва теплотрассы на Комсомольской улице.