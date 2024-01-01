6 тысяч свердловчан посетили Ледовый городок в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
По информации администрации города, главные сказочные герои ночи Дед Мороз и Снегурочка подарили гостям мероприятия торжественную программу. В мероприятии приняли участие городские творческие объединения. Концерт завершился в 3 часа ночи.
Новогоднее торжество состоялось и в Парке Маяковского, сюда прибыли пять тысяч горожан. Кроме праздничного концерта с новогодним шлягерами зрителям представили световое шоу.
Все это время порядок на территории обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, дежурили медицинские бригады. Инцидентов и происшествий в уральской столице в первую ночь 2024 года не зафиксировано.