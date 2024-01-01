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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Ледовый городок в Екатеринбурге принял 6 тысяч посетителей в новогоднюю ночь

6 тысяч свердловчан посетили Ледовый городок в новогоднюю ночь

1 января 2024, 15:31
Фото: 1MI

Ледовый городок в Екатеринбурге принял 6 тысяч посетителей в новогоднюю ночь

Площадь 1905 года в Екатеринбурге приняла в новогоднюю ночь более 6 тысяч посетителей.

По информации администрации города, главные сказочные герои ночи Дед Мороз и Снегурочка подарили гостям мероприятия торжественную программу. В мероприятии приняли участие городские творческие объединения. Концерт завершился в 3 часа ночи.

Новогоднее торжество состоялось и в Парке Маяковского, сюда прибыли пять тысяч горожан. Кроме праздничного концерта с новогодним шлягерами зрителям представили световое шоу.

Все это время порядок на территории обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, дежурили медицинские бригады. Инцидентов и происшествий в уральской столице в первую ночь 2024 года не зафиксировано.

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#Общество#Александра Логинова#Дети#Торжество#Праздник#Новый год#Ледовый городок#Семья#Каникулы#Екатеринбург#Площадь 1905 года
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