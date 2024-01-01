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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Жители Урала в Новый Год устроили ажиотаж в бане

«Иди в баню!»: в свердловских банях был ажиотаж 31 декабря

1 января 2024, 07:26
Фото: Midjourney

Жители Урала в Новый Год устроили ажиотаж в бане

Толпы желающих встретить новый год в духе комедии Эльдара Рязанова собрались в «Сандунах» в Екатеринбурге 31 декабря.

Наплыв любителей настоящей русской бани на дровах наблюдался 31 декабря в Екатеринбурге. Посетителей на входе встречал настоящий Дед Мороз и развлекал баянист, сообщает E1. Среди желающих подышать ароматным веником встречались и мужчины, и женщины.

В холле заведения люди стоят достаточно плотно, но несмотря на это, никто не унывал. Многие, в ожидании своей очереди, делали селфи на фоне сказочного персонажа и нарядной новогодней елки.

Стоит отметить, что здоровый отдых перед Новым годом особо популярен в столице Урала — ранее группа атлетов пробежалась по центральным улицам города в костюмах Деда Мороза.

Как в «Иронии судьбы». В Екатеринбурге увеличился интерес к баням и саунам
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