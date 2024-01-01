«Иди в баню!»: в свердловских банях был ажиотаж 31 декабря

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Наплыв любителей настоящей русской бани на дровах наблюдался 31 декабря в Екатеринбурге. Посетителей на входе встречал настоящий Дед Мороз и развлекал баянист, сообщает E1. Среди желающих подышать ароматным веником встречались и мужчины, и женщины.
В холле заведения люди стоят достаточно плотно, но несмотря на это, никто не унывал. Многие, в ожидании своей очереди, делали селфи на фоне сказочного персонажа и нарядной новогодней елки.
Стоит отметить, что здоровый отдых перед Новым годом особо популярен в столице Урала — ранее группа атлетов пробежалась по центральным улицам города в костюмах Деда Мороза.