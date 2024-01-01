Из-за непогоды на Урале усилена работа медицинских и коммунальных служб

По сообщению МЧС Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе организована работа по тушению 17 техногенных пожаров, в которых погибли два взрослых человека и спасено 11 человек, в том числе 4 ребенка. Пожарные наряды выезжали на места ДТП 3 раза.