Из-за непогоды на Урале усилена работа медицинских и коммунальных служб

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Службы несут круглосуточное дежурство в связи с повышенной аварийной обстановкой на дорогах региона, вызванных гололедами и снегопадами, а также возможным возникновением аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры ЖКХ. Данный режим будет действовать на протяжении новогодних каникул.
По сообщению МЧС Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе организована работа по тушению 17 техногенных пожаров, в которых погибли два взрослых человека и спасено 11 человек, в том числе 4 ребенка. Пожарные наряды выезжали на места ДТП 3 раза.
Ранее сообщалось о повышенной аварийной обстановке на дорогах области.