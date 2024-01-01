tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В режиме повышенной готовности несут службу ведомства на Урале

Из-за непогоды на Урале усилена работа медицинских и коммунальных служб

1 января 2024, 16:01
Фото: 1MI

В режиме повышенной готовности несут службу ведомства на Урале

Работники дежурных медицинских бригад и сотрудники коммунальных служб выведены на круглосуточный режим работы в Свердловской области.

Службы несут круглосуточное дежурство в связи с повышенной аварийной обстановкой на дорогах региона, вызванных гололедами и снегопадами, а также возможным возникновением аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры ЖКХ. Данный режим будет действовать на протяжении новогодних каникул.

По сообщению МЧС Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе организована работа по тушению 17 техногенных пожаров, в которых погибли два взрослых человека и спасено 11 человек, в том числе 4 ребенка. Пожарные наряды выезжали на места ДТП 3 раза.

Ранее сообщалось о повышенной аварийной обстановке на дорогах области.

Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила откроются в новогодние праздники
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопады вновь накроют Свердловскую область 29 декабряОгромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга. СуммыСнегопады вновь накроют Свердловскую область 29 декабря
#Общество#Транспорт#Александра Логинова#Свердловская область#ГИБДД#Снегопад#ЖКХ#Коммунальщики#Коммунальная служба#Коммунальные службы#Дежурство#Екатеринбург#ЧС#МЧС
Подпишитесь
Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:00
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
30 декабря 2023,, 12:04
Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году
31 декабря 2023,, 04:00
«Иди в баню!»: в свердловских банях был ажиотаж 31 декабря
Сегодня, 07:26
Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
Сегодня, 08:53
Вместо подарка удар ножом: детали убийства в Екатеринбурге перед новогодней ночью
Сегодня, 09:48