Несколько домов Краснотурьинска остались без света из-за фейерверка 1 января

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Горожане решили устроить фейерверк в честь новогоднего праздника, но не рассчитали траекторию полета залпов салюта. В итоге элементы пиротехники попали в провода ЛЭП и произошла авария. Часть домов осталась без электричества, сообщает «Краснотурьинск LIVE».
На видеофрагменте видно мишуру, висящую на фазовых изоляторах стартовой опоры. Очевидцы называют ее причиной отсутствия электроэнергии в районе города.
Некоторые комментаторы опасались за свои жилища во время запуска фейерверка. Кое-кто пошутил, теперь следует ожидать высокую рождаемость.
В диспетчерской энергосетей факт аварии подтвердили. К моменту публикации видео в некоторых домах электроснабжение было восстановлено. Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов призвал жителей соблюдать правила использования пиротехники.
Ранее в Екатеринбурге 80 домов Уралмаша остались без электричества.