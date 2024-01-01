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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Жители Краснотурьинска остались без света после фейерверка

Несколько домов Краснотурьинска остались без света из-за фейерверка 1 января

1 января 2024, 18:32
Фото: 1MI

Жители Краснотурьинска остались без света после фейерверка

Целый район Краснотурьинска остался без света после неудачного запуска фейерверка 1 января.

Горожане решили устроить фейерверк в честь новогоднего праздника, но не рассчитали траекторию полета залпов салюта. В итоге элементы пиротехники попали в провода ЛЭП и произошла авария. Часть домов осталась без электричества, сообщает «Краснотурьинск LIVE».

На видеофрагменте видно мишуру, висящую на фазовых изоляторах стартовой опоры. Очевидцы называют ее причиной отсутствия электроэнергии в районе города.

Некоторые комментаторы опасались за свои жилища во время запуска фейерверка. Кое-кто пошутил, теперь следует ожидать высокую рождаемость.

В диспетчерской энергосетей факт аварии подтвердили. К моменту публикации видео в некоторых домах электроснабжение было восстановлено. Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов призвал жителей соблюдать правила использования пиротехники.

Ранее в Екатеринбурге 80 домов Уралмаша остались без электричества.

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