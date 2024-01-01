Несколько домов Краснотурьинска остались без света из-за фейерверка 1 января

Горожане решили устроить фейерверк в честь новогоднего праздника, но не рассчитали траекторию полета залпов салюта. В итоге элементы пиротехники попали в провода ЛЭП и произошла авария. Часть домов осталась без электричества, сообщает «Краснотурьинск LIVE».