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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Свердловскую область завалило снегом в новогоднюю ночь

Нижний Тагил завалило снегом в новогоднюю ночь

1 января 2024, 11:53
Фото: 1MI

Свердловскую область завалило снегом в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на Нижний Тагил снова обрушились снегопады.

По данным «Яндекс карт» и «Яндекс погоды», весь городской округ накрыло снежным циклоном в ночь с 31 декабря на 1 января.

Фото: Яндекс погода

Первыми масштаб праздничного снегопада оценили тагильчане, работающие 1 января, и владельцы собак. Некоторые жители не стали дожидаться реакции коммунальных служб и принялись самостоятельно приводить в порядок придомовую территорию.

У меня муж сам взял лопату и почистил ступеньки возле подъезда, тропинки от дома и тротуар под окнами. Все равно раньше праздников никто не прийдет. Так что теперь, сидеть и ждать? — сообщает редакции Татьяна, жительница многоквартирного дома в Алтайском микрорайоне.

Для тех, кто не рискует выйти из дома, мы подготовили серию снимков с камер «Сетей Тагила».

Центр, Театральная площадьЦентр, Театральная площадь
Центр, Перекресток улиц Мира и ГазетнаяЦентр, Перекресток улиц Мира и Газетная
Центр, парк им.БондинаЦентр, парк им.Бондина
Центр, перекресток улиц Пархоменко и ГазетнаяЦентр, перекресток улиц Пархоменко и Газетная
Тагилстрой, улица Металлургов, ДК НТМКТагилстрой, улица Металлургов, ДК НТМК
Поселок Северный, улица ЩорсаПоселок Северный, улица Щорса
Вагонка, перекресток улиц Зари и ПихтоваяВагонка, перекресток улиц Зари и Пихтовая
Вагонка, перекресток улиц Юности и Восточное шоссеВагонка, перекресток улиц Юности и Восточное шоссе
Выя, перекресток улиц Фрунзе и КосмонавтовВыя, перекресток улиц Фрунзе и Космонавтов
Выя, перекресток улиц Черных и ФрунзеВыя, перекресток улиц Черных и Фрунзе
ГГМ , Муринские прудыГГМ , Муринские пруды
ГГМ, гипермаркет ЛентаГГМ, гипермаркет Лента
Лебяжка, улица ПероваЛебяжка, улица Перова
Поселок Старатель, улица ГагаринаПоселок Старатель, улица Гагарина
Красный камень, улица КосмонавтовКрасный камень, улица Космонавтов
Центр, Театральная площадь
Фото: «Сети Тагила» — камеры онлайн
Вышел сегодня из дома до гаража около 11 часов, весь тротуар и вход в подъезд заметены, машины на парковке у дома со снежными шапками. Только вот недавно расчищали, видимо опять придется. На дорогу пока не выезжал, не знаю, что там, — делится Иван, житель микрорайона Старатель.

На дорогах города движение свободное, пробок нет, машин почти тоже. Ситуация немного осложнена присутствием гололеда на проезжих частях. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует быть осторожнее и не совершать резких маневров.

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