Нижний Тагил завалило снегом в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По данным «Яндекс карт» и «Яндекс погоды», весь городской округ накрыло снежным циклоном в ночь с 31 декабря на 1 января.
Первыми масштаб праздничного снегопада оценили тагильчане, работающие 1 января, и владельцы собак. Некоторые жители не стали дожидаться реакции коммунальных служб и принялись самостоятельно приводить в порядок придомовую территорию.
У меня муж сам взял лопату и почистил ступеньки возле подъезда, тропинки от дома и тротуар под окнами. Все равно раньше праздников никто не прийдет. Так что теперь, сидеть и ждать? — сообщает редакции Татьяна, жительница многоквартирного дома в Алтайском микрорайоне.
Для тех, кто не рискует выйти из дома, мы подготовили серию снимков с камер «Сетей Тагила».
Вышел сегодня из дома до гаража около 11 часов, весь тротуар и вход в подъезд заметены, машины на парковке у дома со снежными шапками. Только вот недавно расчищали, видимо опять придется. На дорогу пока не выезжал, не знаю, что там, — делится Иван, житель микрорайона Старатель.
На дорогах города движение свободное, пробок нет, машин почти тоже. Ситуация немного осложнена присутствием гололеда на проезжих частях. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует быть осторожнее и не совершать резких маневров.