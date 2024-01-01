Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь

Органично дополнили облик Театральной площади семиэтажные жилые дома, в которых в 1958 и 1964 годах открылись кинотеатр «Родина» и Центральная городская библиотека. «Родина» в те годы стала крупнейшим в городе кинотеатром с голубым и бордовым залом, в которых могли уместиться одновременно более шестисот зрителей. Залы часто, особенно на премьерах, были забиты до отказа. Не пустовала и библиотека. В эпоху, когда не было интернета, многие тагильчане с удовольствием брали домой кипы книг, засиживались в читальном зале библиотеки.