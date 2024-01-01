Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Взрослые и дети спешат посмотреть на ледовый городок и главную ёлку Нижнего Тагила. Нынче, вопреки природным катаклизмам (резкое похолодание, оттепель, небывалый снегопад), эту традицию не нарушили: ледовый городок открыли 28 декабря.
Его темой неспроста стал русский алфавит: в 2023 году исполнилось 1060 лет азбуке, а Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта. Участники ледового симпозиума порадовали посетителей красивыми скульптурами, изготовленными из ледяных блоков с Муринских прудов. На высоте праздничная иллюминация, новогодняя ёлка, много разных горок, с которых с удовольствием катаются дети. А что здесь было раньше? Какова история Театральной площади?
В Демидовские времена главной была предзаводская площадь, расположенная в историческом центре города: рядом с плотиной и демидовским заводом, ставшим ныне музеем. Но Нижний Тагил рос, расширялись его границы. Вот и Театральная площадь стала формироваться во второй половине 20 века.
Тогда, после Великой Отечественной войны, встал вопрос о строительстве нового здания драматического театра. Под строительство выделили пустырь рядом с больницей, берущей начало с демидовского госпиталя и главным корпусом горно-металлургического колледжа, построенного в 1913 году.
В 1951 году трест «Тагилстрой» приступил к строительству здания театра. К 1954 году удалось построить коробку здания, приступить к наружным и внутренним отделочным работам, а в 1955 году Нижнетагильский драматический театр был торжественно открыт. Его монументальность, мощный восьмиколонный портик, красивый декор, фигуры, символизирующие Искусство, Науку и Труд на фронтоне, стали отличительными особенностями здания.
Рядом с драмтеатром в 1956 году был торжественно открыт памятник изобретателям первого русского паровоза-тагильчанам, отцу и сыну Ефиму и Мирону Черепановым. Увековеченные в бронзе изобретатели величественно возвышаются на постаменте из красного гранита.
Органично дополнили облик Театральной площади семиэтажные жилые дома, в которых в 1958 и 1964 годах открылись кинотеатр «Родина» и Центральная городская библиотека. «Родина» в те годы стала крупнейшим в городе кинотеатром с голубым и бордовым залом, в которых могли уместиться одновременно более шестисот зрителей. Залы часто, особенно на премьерах, были забиты до отказа. Не пустовала и библиотека. В эпоху, когда не было интернета, многие тагильчане с удовольствием брали домой кипы книг, засиживались в читальном зале библиотеки.
В 70-е годы был благоустроен спуск к пруду, построен фонтан «Каменный цветок». Так Театральная площадь постепенно приобрела свой нынешний облик, стала воплощением союза Искусства, Труда и Науки, местом притяжения людей в любое время года. Не случайно именно здесь стали устанавливать главную ёлку Нижнего Тагила, строить снежный городок.
Да, сначала сказочные фигуры Деда Мороза и Снегурочку лепили из снега. Возвышались они рядом с драмтеатром. Там же стояла высокая лесная красавица-ёлка. Её заранее присматривали в лесу, аккуратно, чтобы не поломать ветви, везли в город. В сторону от театра можно было скатиться с большой горы. И катались по ней и стар, и млад.
Теперь на Театральной площади ставят искусственную ёлку. И уже несколько лет не у драмтеатра, а ближе к Центральной библиотеке. Благодаря новым технологиям появилась возможность вырезать фигуры изо льда. Кардинально изменила Театральную площадь и близлежащие дома праздничная подсветка. Всё это позволяет реализовывать на практике различные темы. В памяти несколько особо запомнившихся за последние годы: «Семь чудес света», «Космос», «Пушкин. Сказка о царе Салтане». И вот очередная новогодняя ёлка, ледяной городок, залитый каток на проспекте Строителей. Всё это наверняка по достоинству оценят тагильчане!
Виктор Кузнецов, краевед.