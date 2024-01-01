Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Мероприятие организовано в целях выявления и исключения нетрезвых водителей и лиц, не имеющих прав и лишенных прав управления. Рейд проходит в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Полицейские патрули несут службу в непрерывном режиме, в формате «24/7». Не исключен скрытый мониторинг дорожного трафика.
ГИБДД напоминает об ответственности за пьяную езду. Законам РФ предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на период до 2 лет. За отсутствие документа предусмотрено заключение на 15 суток.
Напоминаем, сложная обстановка на дорогах Тагила сохранится в первые дни каникул.