Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды

Мероприятие организовано в целях выявления и исключения нетрезвых водителей и лиц, не имеющих прав и лишенных прав управления. Рейд проходит в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Полицейские патрули несут службу в непрерывном режиме, в формате «24/7». Не исключен скрытый мониторинг дорожного трафика.