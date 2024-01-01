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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Массовые рейды по ловле нетрезвых водителей проходят на Урале

Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды

1 января 2024, 16:05
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

Массовые рейды по ловле нетрезвых водителей проходят на Урале

В новогодние каникулы на дорогах Нижнего Тагила Госавтоинспекция будет ловить за пьяную езду.

Мероприятие организовано в целях выявления и исключения нетрезвых водителей и лиц, не имеющих прав и лишенных прав управления. Рейд проходит в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Полицейские патрули несут службу в непрерывном режиме, в формате «24/7». Не исключен скрытый мониторинг дорожного трафика.

Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

ГИБДД напоминает об ответственности за пьяную езду. Законам РФ предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на период до 2 лет. За отсутствие документа предусмотрено заключение на 15 суток.

Напоминаем, сложная обстановка на дорогах Тагила сохранится в первые дни каникул.

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