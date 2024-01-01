С боем курантов: первой в Новый Год родилась девочка в Свердловской области

В родильном доме вместо звонов бокалов всегда раздается только плач новорожденных, а работать приходится даже под звуки курантов новогодней ночи. Здесь сотрудники перинатального центра помогают свердловчанам стать новоиспеченными родителями. За прошедшую новогоднюю ночь первой на свет появилась «дракоша» весом 3080 граммов и ростом 51 см. Малышка родилась в 0 часов 37 минут, а буквально через два часа появился и мальчик, сообщает Минздрав. За ночь свердловчанами стали 13 малышей - семь мальчиков и шесть девочек.