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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:37

Первой родилась девочка в Екатеринбурге в 2014 году

С боем курантов: первой в Новый Год родилась девочка в Свердловской области

1 января 2024, 15:37
Фото: 1MI

Первой родилась девочка в Екатеринбурге в 2014 году

Первой на свет в новом году появилась девочка в Екатеринбургском перинатальном центре. Таким событием регион открыл Год семьи, объявленный президентом России.

В родильном доме вместо звонов бокалов всегда раздается только плач новорожденных, а работать приходится даже под звуки курантов новогодней ночи. Здесь сотрудники перинатального центра помогают свердловчанам стать новоиспеченными родителями. За прошедшую новогоднюю ночь первой на свет появилась «дракоша» весом 3080 граммов и ростом 51 см. Малышка родилась в 0 часов 37 минут, а буквально через два часа появился и мальчик, сообщает Минздрав. За ночь свердловчанами стали 13 малышей - семь мальчиков и шесть девочек.

Задача главы Российской Федерации по оказанию врачебной помощи беременным в области исполняется благодаря национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография» и в будние и в праздничные дни.

Ранее в Кузбассе доктора провели высокотехнологичную операцию еще нерожденному ребенку. Таким образом медики решили проблему с несовместимости резус-факторов будущей матери и плода.

Медики из Екатеринбурга спасли новорожденную девочку с редкой аномалией
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