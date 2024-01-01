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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Сложная дорожная ситуация возникла на Урале из-за первого снегопада в Новом Году

Сложная обстановка на дорогах Нижнего Тагила сохранится в первые дни каникул

1 января 2024, 11:23
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

Сложная дорожная ситуация возникла на Урале из-за первого снегопада в Новом Году

Из-за обильного снегопада, выпавшего в новогоднюю ночь, усложнена ситуационная обстановка на дорогах Нижнего Тагила.

Проезжие части, тротуары и пешеходные переходы занесены снегом, на дорожных покрытиях присутствует гололед. Работники дорожных служб ведут работу по приведению дорог в нормативное состояние.

ГИБДД рекомендует внимательно выбирать скорость, не совершать резких​ маневров. В​ условиях ограниченной видимости​ необходимо применять противотуманные фары. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

На текущий момент дороги в городе свободные. В Екатеринбурге дорожная ситуация несложная и оценивается на 2 балла. Ранее столица Урала стояла в 10-бальных пробках из-за последствий мощного снежного циклона.

Высокая аварийность на дорогах Свердловской области ожидается в период каникул
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