Сложная обстановка на дорогах Нижнего Тагила сохранится в первые дни каникул

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Проезжие части, тротуары и пешеходные переходы занесены снегом, на дорожных покрытиях присутствует гололед. Работники дорожных служб ведут работу по приведению дорог в нормативное состояние.
ГИБДД рекомендует внимательно выбирать скорость, не совершать резких маневров. В условиях ограниченной видимости необходимо применять противотуманные фары. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.
На текущий момент дороги в городе свободные. В Екатеринбурге дорожная ситуация несложная и оценивается на 2 балла. Ранее столица Урала стояла в 10-бальных пробках из-за последствий мощного снежного циклона.