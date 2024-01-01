Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году

В новогодние каникулы пенсия всем получателем будет доставлена на дом в привычные для них даты, начиная с 3 января, об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила. Жителям удаленных населенных пунктов не стоит беспокоиться — пенсия будет доставлена в срок.