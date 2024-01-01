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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Пенсии и маткапитал будут проиндексированы на 7,5% с 1 января в Свердловской обл

Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году

1 января 2024, 15:45
Фото: 1MI

Пенсии и маткапитал будут проиндексированы на 7,5% с 1 января в Свердловской обл

С 1 января 2024 года в Свердловской области произойдет индексация МРОТ и размер всех социальных выплат, зависящих от «минималки».

МРОТ поднимется на 18,5% (составит 19 тысяч 242 рубля). Таким образом будут проиндексированы все ежемесячные и разовые выплаты, в том числе страховая пенсия, маткапитал и пособия по беременности и родам, сообщает URA.ru.

Величина страховой пенсии и материнского капитала будут увеличены на 7,5% (до 8134 рублей 88 копеек). Размер прожиточного минимума в регионе в 2024 году составит 15 тысяч 298 рублей на душу населения. То же самое для трудоспособного населения — 16 тысяч 675 рублей. Новые величины утвердило правительство Свердловской области.

В новогодние каникулы пенсия всем получателем будет доставлена на дом в привычные для них даты, начиная с 3 января, об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила. Жителям удаленных населенных пунктов не стоит беспокоиться — пенсия будет доставлена в срок.

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#Общество#Александра Логинова#Свердловская область#Беременность#Материнский капитал#Пособие#Индексация#Социальная пенсия#Екатеринбург#Маткапитал#Страховая пенсия#Доплата
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