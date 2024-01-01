Вместо подарка удар ножом: детали убийства в Екатеринбурге перед новогодней ночью

По сообщению СУ СК по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в полицию перед новогодней ночью от посетителя ТЦ «Гринвич». Один из участников поножовщины, молодой человек, 1997 года рождения, был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи, но спасти его жизнь не удалось. Второй гражданин задержан сотрудниками полиции.