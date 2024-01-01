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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

У ТЦ в Екатеринбурге перед новогодней ночью произошло убийство

Вместо подарка удар ножом: детали убийства в Екатеринбурге перед новогодней ночью

1 января 2024, 09:48
Фото: 1MI

У ТЦ в Екатеринбурге перед новогодней ночью произошло убийство

В Екатеринбурге возле ТЦ «Гринвич» 31 декабря в вечернее время произошло убийство с применением холодного оружия из-за словесного конфликта между мужчинами.

По сообщению СУ СК по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в полицию перед новогодней ночью от посетителя ТЦ «Гринвич». Один из участников поножовщины, молодой человек, 1997 года рождения, был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи, но спасти его жизнь не удалось. Второй гражданин задержан сотрудниками полиции.

Сыщики приступили к следственным мероприятиям, устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ.

В Невьянске 28 декабря мужчина решил разрешить ссору с супругой с помощью кухонного ножа. В результате женщина скончалась.

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