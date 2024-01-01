Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле

47 миллионов на установку моста были включены в бюджет города на будущий год. Депутаты, вернувшись к обсуждению этого проекта, вновь высказали свое мнение. Павел Колпаков уверен, мост, вероятно, будет небезопасным, а также создаст преграду для занимающихся в морском клубе «Парус». От статьи в бюджете пока решили не отказываться, думцам и представителям мэрии предстоит внимательно узнать о деталях проекта и думать, что делать с этим дальше.