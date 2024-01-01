Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле

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Летом в Нижнем Тагиле стало известно имя нового Почетного гражданина Нижнего Тагила. Им стал Денис Новоженов, топ-менеджер ЕВРАЗ НТМК — завода-загрязнителя. Он стал единственным кандидатом, выдвинутым на звание. Другую кандидатуру — экс-спикера гордумы Леонида Мартюшева — отклонили, сославшись на то, что общественный совет, членом которого он является, не подходит под критерии для звания.
Депутаты Нижнего Тагила с нового года начали на постоянных профильных комиссиях обсуждать актуальные городские проблемы. Не обходилось и без эпатажных и обсуждаемых заявлений.
Так, на одном из заседаний директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко на заседании думы 11 октября подняла вопрос о привлечении в город рабочей силы. Она заявила, что крупные предприятия города переманивают друг у друга сотрудников.
Наверняка, проживая в нашем городе, вы не можете избежать того внешнего шума, который создают два больших предприятия в городе, перекупая друг у друга персонал и переманивая. Абсолютно различных локаций привозя сюда работников, — заявила Ефименко.
Главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников в ушедшем году принял участие в радио-эфире, в ходе которого уверенно заявил о достойной зарплате врачей в Нижнем Тагиле. Его высказывание вызвало обсуждения, в первую очередь, со стороны самих врачей. Они уверяют, что при невысоком окладе достойная зарплата получается только при переработках и дополнительных сменах. А как итог — постоянное утомление и эмоциональное выгорание.
Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин на заседании одной из профильных комиссий возмутился тем, что молодежь во время проведения патриотических мероприятий использует флаги разных цветов. Он попросил для этих целей выбирать только триколор, поскольку тот является смысловым символом.
Инициативу депутата молодежной думы Антона Исаева поддержали старшие думцы. Она заключалась в том, чтобы убрать из правового акта Нижнего Тагила упоминание Европейской хартии о местном самоуправлении. «Закрываем окно в Европу», — опять высказался Алексей Балыбердин.
В течение нескольких недель TagilCity.ru следил, как депутат и директор санатория «Леневка» Римма Ильина отдувается за акцию, организованную в защиту от щебеночного карьера. Директора обвинили в организации незаконного митинга и в итоге привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. До последнего руководитель санатория не признавала свою вину. Обжаловать приговор не удалось.
За год работы три депутата новоизбранной молодежной думы Нижнего Тагила покинули свои кресла, на их места были приняты депутаты из резерва. Все думцы, как сообщалось, увольняются по семейным обстоятельствам — в основном, это переезды. Также один из депутатов ушел, поскольку в приоритете у него была подготовка для поступления в семинарию.
В конце года депутаты отчитались о том, как они потратили свой депутатский миллион. Эти деньги, напомним, выделяются из городского бюджета и могут быть потрачены на любые нужды для горожан.
Самой популярной статьей расходов стала замена оконных блоков в детсадах и школах. Также на «миллион» была куплена балалайка за 23 тысячи для Детской музыкальной школы № 3 им. Н. И. Привалова, оплачено тиражирование настольной игры «Парные картинки» в рамках проекта «Сказы дедушки Музея» для музея-заповедника за 80 тысяч рублей, осуществлен ремонт кабинета физики за 200 тысяч рублей в Политехнической гимназии и приобретен ноутбук для главы Висимо-Уткинска.
47 миллионов на установку моста были включены в бюджет города на будущий год. Депутаты, вернувшись к обсуждению этого проекта, вновь высказали свое мнение. Павел Колпаков уверен, мост, вероятно, будет небезопасным, а также создаст преграду для занимающихся в морском клубе «Парус». От статьи в бюджете пока решили не отказываться, думцам и представителям мэрии предстоит внимательно узнать о деталях проекта и думать, что делать с этим дальше.
2023 год запомнился тагильчанам избранием мэра. Как и ранее, решение о назначении главы Нижнего Тагила принимали депутаты местной городской думы. 12 июля стало известно об основных датах проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра. Это означало, что все желающие поучаствовать в борьбе за кресло главы Нижнего Тагила уже могут собирать необходимый пакет документов.
Первым бумаги в думу подал бизнесмен из Новоуральска Никита Ванаев, следом за ним действующий мэр — Владислав Пинаев. Всего в отборе участвовали семь человек, среди них — Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский», Эльвира Калугина, инженер по природоохранной деятельности МУП «Тагилэнерго», Андрей Мельников, начальник отдела горхозяйства ЗАТО Свободный, Ольга Кияткина, председатель профсоюза НТЗМК и Федор Трачук, директор автомойки в Нижнем Тагиле. Претензий к их документации не было, поэтому все были допущены к следующим этапам.
Самый яркий этап — выступление с концепциями по развитию города — состоялся осенью, 4 октября. Кандидаты вещали о развитии агропромышленного комплекса и создании медицинского кластера, а также открыто критиковали работу депутатского корпуса и рассуждали о стадии застоя Нижнего Тагила. Итоги известны, главой Нижнего Тагила был переизбран Владислав Пинаев, заручившийся поддержкой всех 25 депутатов. Его инаугурация прошла в Нижнетагильском драматическом театре 13 октября.
В 2023 году в Нижнем Тагиле приняли рекордный бюджет на будущий год. Его расходная часть составит 26,6 миллиардов рублей, а доходная — 23,7 миллиардов рублей.
При этом нашелся повод, чтобы обратиться к губернатору. Депутаты посчитали несправедливым, что федеральный фонд развития территорий снял с Нижнего Тагила порядка 300 миллионов рублей, которые могли пойти на дальнейший ремонт теплосетей в Дзержинском районе. Думцы решили обратиться к Евгению Куйвашеву с просьбой о возврате денежных средств для проведения работ по реконструкции.