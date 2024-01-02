31-летний рецидивист задержан за распространение героина в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Ранее судимый житель города 1992 года рождения задержан с поличным 2 января сотрудником ППС - офицером полиции Алексеем Зятиковым. Его внимание привлекло странное поведение мужчины, производившего фотосъемку предметов на снегу.
После задержания, при нем нашли более двух десятков готовых свертков с героином. Наркотики задержанный купил оптом в сети Интернет. Свою покупку забрал поблизости от улицы Тимирязева. Используя тайники, преступник планировал распространять дурман потребителям. За преступление тагильчанину грозит до 20 лет тюремного заключения.
Напоминаем, ранее в Екатеринбурге наркодилер устроил игру в "кошки-мышки" со следователями, но был пойман и помещен под стражу.