31-летний рецидивист задержан за распространение героина в Нижнем Тагиле

После задержания, при нем нашли более двух десятков готовых свертков с героином. Наркотики задержанный купил оптом в сети Интернет. Свою покупку забрал поблизости от улицы Тимирязева. Используя тайники, преступник планировал распространять дурман потребителям. За преступление тагильчанину грозит до 20 лет тюремного заключения.