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В Нижнем Тагиле пойман оптовый распространитель героина

31-летний рецидивист задержан за распространение героина в Нижнем Тагиле

2 января 2024, 09:09
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пойман оптовый распространитель героина

Мужчина задержан полицией в момент размещения им закладок с героином на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Ранее судимый житель города 1992 года рождения задержан с поличным 2 января сотрудником ППС - офицером полиции Алексеем Зятиковым. Его внимание привлекло странное поведение мужчины, производившего фотосъемку предметов на снегу.

Командир роты № 3 отдельного батальона ППС, старший лейтенант полиции Алексей ЗятиковКомандир роты № 3 отдельного батальона ППС, старший лейтенант полиции Алексей Зятиков
Командир роты № 3 отдельного батальона ППС, старший лейтенант полиции Алексей Зятиков
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

После задержания, при нем нашли более двух десятков готовых свертков с героином. Наркотики задержанный купил оптом в сети Интернет. Свою покупку забрал поблизости от улицы Тимирязева. Используя тайники, преступник планировал распространять дурман потребителям. За преступление тагильчанину грозит до 20 лет тюремного заключения.

Напоминаем, ранее в Екатеринбурге наркодилер устроил игру в "кошки-мышки" со следователями, но был пойман и помещен под стражу.

Двое тагильчан осуждены за незаконный оборот наркотических средств
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