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Updated Сегодня, 13:21

Правительство РФ профинансирует трехлетнюю программу капремонта дорог на Урале

6,5 млрд рублей будет направлено на улучшение дорог в Свердловской области

2 января 2024, 13:21
Фото: 1MI

Правительство РФ профинансирует трехлетнюю программу капремонта дорог на Урале

На 6,5 млрд рублей профинансируют из Федерального бюджета программу трехлетнего ремонта федеральных дорог в Свердловской области.

Постановление об определении годовых нормативов подписано Михаилом Мишустиным. Денежный транш будет поделен на 3 года. На 2024 год заложено почти 1,5 млрд рублей. Оставшаяся сумма перейдет на 2025 и 2026 годы. Ремонт дорожного покрытия будет возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для сравнения, Пермский край получит 4,6 млрд рублей, а Челябинская область — 5,5 млрд рублей, сообщает URA.

Также известно, что до конца 2023 года правительственный аппарат запланировал выделить «Росавтодору» 10 млрд рублей из резервного фонда для ремонта 19 участков дорог общей протяжённостью 25 км. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства РФ.

В бюджете Нижнего Тагила на 2024 год заложено 606 миллионов рублей на ремонт 4 автодорог.

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