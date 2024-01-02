6,5 млрд рублей будет направлено на улучшение дорог в Свердловской области

Постановление об определении годовых нормативов подписано Михаилом Мишустиным. Денежный транш будет поделен на 3 года. На 2024 год заложено почти 1,5 млрд рублей. Оставшаяся сумма перейдет на 2025 и 2026 годы. Ремонт дорожного покрытия будет возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для сравнения, Пермский край получит 4,6 млрд рублей, а Челябинская область — 5,5 млрд рублей, сообщает URA.