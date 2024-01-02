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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

13 малышей родились в новогоднюю ночь в Свердловской области

7 мальчиков и 6 девочек: в новогоднюю ночь в Свердловской области родились 13 малышей

2 января 2024, 12:52
Фото: 1MI

13 малышей родились в новогоднюю ночь в Свердловской области

В новогоднюю ночь в государственных роддомах Свердловской области на свет появились 13 человек. Это семь мальчиков и шесть девочек.

Первой в этом году родилась девочка. Она появилась на свет в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Вес грудничка — 3080 граммов, рост — 51 сантиметр.

Следом, через два часа, родился мальчик. Его рост и вес точно такие же. Об этом сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что первую родившуюся в 2024 году девочку назвали Дракошей.

Напомним, что ранее стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году.

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#Общество#Свердловская область#Девочка#Роддом#Минздрав#Рост#Екатеринбург#Новогодняя ночь#Дарья Сорокина#Мальчики
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