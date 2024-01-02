7 мальчиков и 6 девочек: в новогоднюю ночь в Свердловской области родились 13 малышей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Первой в этом году родилась девочка. Она появилась на свет в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Вес грудничка — 3080 граммов, рост — 51 сантиметр.
Следом, через два часа, родился мальчик. Его рост и вес точно такие же. Об этом сообщили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что первую родившуюся в 2024 году девочку назвали Дракошей.
Напомним, что ранее стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году.