Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Инцидент произошел на пешеходном переходе перед учебным заведением №56 на улице Гвардейской в Нижнем Тагиле 29 декабря 2023 года.
Зачинщики конфликта напали на учеников своего класса, поджидая их вне стен школы. Все произошло на пешеходном переходе, ведущем к учебному заведению. Мать парней находилась рядом во время происходящего и снимала на видео действия своих сыновей. Среди пострадавших оказалась девочка-сирота. В результате ученица госпитализирована с черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота в больницу на Кузнецкого, сообщают в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Сотрудник охраны школы в ситуацию не вмешался.
Они жестоко избили своих одноклассников. Сначала сходу в лицо ударили мальчика, потом девочку. Потом, словно войдя в раж, стали пинать ее ногами до одури. Их мама не просто все это видела, ОНА ТОЖЕ УДАРИЛА РЕБЕНКА!!! — сообщают подписчики сообщества.
Братья перешли из другой школы, откуда были отчислены за хулиганское поведение, и ранее озвучивали угрозы в адрес пострадавшей. Родители учеников попытались связаться с матерью зачинщиков по поводу поведения ее детей, но диалога у взрослых не получилось.
Ранее в Екатеринбурге отец ребенка обратился в полицию из-за травли сына одноклассниками. Ситуация была взята на контроль правоохранительными органами.