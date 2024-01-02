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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Ученики неславянской внешности избили сироту в Нижнем Тагиле

Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле

2 января 2024, 18:34
Фото: Midjourney

Ученики неславянской внешности избили сироту в Нижнем Тагиле

Два брата неславянской внешности избили школьницу в Нижнем Тагиле на глазах у своей матери.

Инцидент произошел на пешеходном переходе перед учебным заведением №56 на улице Гвардейской в Нижнем Тагиле 29 декабря 2023 года.

Зачинщики конфликта напали на учеников своего класса, поджидая их вне стен школы. Все произошло на пешеходном переходе, ведущем к учебному заведению. Мать парней находилась рядом во время происходящего и снимала на видео действия своих сыновей. Среди пострадавших оказалась девочка-сирота. В результате ученица госпитализирована с черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота в больницу на Кузнецкого, сообщают в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Сотрудник охраны школы в ситуацию не вмешался.

Они жестоко избили своих одноклассников. Сначала сходу в лицо ударили мальчика, потом девочку. Потом, словно войдя в раж, стали пинать ее ногами до одури. Их мама не просто все это видела, ОНА ТОЖЕ УДАРИЛА РЕБЕНКА!!! — сообщают подписчики сообщества.

Братья перешли из другой школы, откуда были отчислены за хулиганское поведение, и ранее озвучивали угрозы в адрес пострадавшей. Родители учеников попытались связаться с матерью зачинщиков по поводу поведения ее детей, но диалога у взрослых не получилось.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Ранее в Екатеринбурге отец ребенка обратился в полицию из-за травли сына одноклассниками. Ситуация была взята на контроль правоохранительными органами.

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