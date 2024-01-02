Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле

Зачинщики конфликта напали на учеников своего класса, поджидая их вне стен школы. Все произошло на пешеходном переходе, ведущем к учебному заведению. Мать парней находилась рядом во время происходящего и снимала на видео действия своих сыновей. Среди пострадавших оказалась девочка-сирота. В результате ученица госпитализирована с черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота в больницу на Кузнецкого, сообщают в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Сотрудник охраны школы в ситуацию не вмешался.