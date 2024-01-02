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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В Березовском на четыре дня отключили отопление

Часть Березовского на четыре дня осталась без отопления в новогодние праздники

2 января 2024, 11:31
Фото: 1MI

В Березовском на четыре дня отключили отопление

Власти Березовского дали комментарии после коммунальной аварии, произошедшей в больничном городке. Здесь напомнили, что 30 декабря на теплотрассе произошел прорыв.

По данным пресс-службы администрации, бригады оперативно приступили к ликвидации аварии. В настоящий момент теплотрасса находится в режиме регулируемой утечки. Это необходимо для того, чтобы не допустить разморозки систем отопления административного здания.

На 2 января «ЕТК» были запланированы аварийно-восстановительные работы. Все делается в плановом режиме, — прокомментировали в администрации.

Отмечается, что данная ветка не питает никаких жилых объектов. Ситуация находится под контролем.

Напомним, что в Березовском здания местного больничного городка с 30 декабря остались без отопления. Жители рассказывали о том, что фонтан из кипятка достигал высоты в пять метров.

Ранее сообщалось, что четыре улицы Екатеринбурга стали самыми аварийными 1 января.

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#Происшествия#Березовский#Коммунальная авария#Теплотрасса#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Системы отопления
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