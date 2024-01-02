Часть Березовского на четыре дня осталась без отопления в новогодние праздники

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным пресс-службы администрации, бригады оперативно приступили к ликвидации аварии. В настоящий момент теплотрасса находится в режиме регулируемой утечки. Это необходимо для того, чтобы не допустить разморозки систем отопления административного здания.
На 2 января «ЕТК» были запланированы аварийно-восстановительные работы. Все делается в плановом режиме, — прокомментировали в администрации.
Отмечается, что данная ветка не питает никаких жилых объектов. Ситуация находится под контролем.
Напомним, что в Березовском здания местного больничного городка с 30 декабря остались без отопления. Жители рассказывали о том, что фонтан из кипятка достигал высоты в пять метров.
Ранее сообщалось, что четыре улицы Екатеринбурга стали самыми аварийными 1 января.