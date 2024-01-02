Четыре улицы Екатеринбурга стали самыми аварийными 1 января

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Наиболее аварийными в первый день нового года стали улицы Высоцкого, Шефская, Проезжая и Полевской тракт. Всего в городе за сутки зафиксировано 13 аварий. В результате пострадавшими стали 19 человек. Один горожанин скончался.
Отмечается, что в основном причинами аварий становились несоблюдение очередности проезда, управление авто в нетрезвом виде, а также несоблюдение скоростного режима.
Напомним, Екатеринбург и Нижний Тагил в новогоднюю ночь завалило снегом. На дорогах из-за снегопадов ожидается сложная обстановка. Помимо усиления работы ГИБДД, коммунальные службы тоже переведены в режим повышенной готовности.