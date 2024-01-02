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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Устроившего катание с ватрушкой водителя разыскивают в Екатеринбурге

Что грозит водителю из Екатеринбурга за покатушки на ватрушке

2 января 2024, 09:13
Фото: 1MI

Устроившего катание с ватрушкой водителя разыскивают в Екатеринбурге

В розыск в Екатеринбурге объявлены двое молодых людей. Они устроили катание на «бублике» на парковке за ТЦ «Дирижабль». На записи, мужчина в шлеме садится на ватрушку, прицепленную к автомобилю.

После этого автомобиль начинает ехать, тормозит, а «бублик» едва не заехал под авто. Затем водитель снова набирает скорость и поворачивает. Ватрушка в это время чуть не влетела в сугроб, а затем в каршеринговую машину. Ролик опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Водитель и пассажир ватрушки объявлены в розыск. По данному факту проводится проверка. Ведомство намерено привлечь развлекающихся к ответственности.

Напомним, это уже не первый случай, когда водители таким образом нарушают ПДД. В марте 2023 года один из водителей таким же способом решил покатать ребенка.

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#Происшествия#ГИБДД#Водители#Катание#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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