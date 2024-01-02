Что грозит водителю из Екатеринбурга за покатушки на ватрушке

После этого автомобиль начинает ехать, тормозит, а «бублик» едва не заехал под авто. Затем водитель снова набирает скорость и поворачивает. Ватрушка в это время чуть не влетела в сугроб, а затем в каршеринговую машину. Ролик опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».