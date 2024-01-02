Дети остались без елки, истории читателей TagilCity.ru и как не потерять собаку

Не все дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле смогли попасть на новогоднее представление. Пригласительные были выданы только на детей, а для взрослых нужно было покупать билеты. Некоторые родители решили купить билеты перед представлением и в итоге не смогли попасть на него, так как все места были уже заняты. В результате некоторые дети, которые не смогли попасть на новогоднее шоу, ушли домой со слезами на глазах.