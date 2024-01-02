Дети остались без елки, истории читателей TagilCity.ru и как не потерять собаку

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Не все дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле смогли попасть на новогоднее представление. Пригласительные были выданы только на детей, а для взрослых нужно было покупать билеты. Некоторые родители решили купить билеты перед представлением и в итоге не смогли попасть на него, так как все места были уже заняты. В результате некоторые дети, которые не смогли попасть на новогоднее шоу, ушли домой со слезами на глазах.
Кроме освещения происходящих событий в Нижнем Тагиле и регионе, цель редакции TagilCity.ru — помогать людям. Те, кто не смог добиться справедливости и потерял всякую надежду, обращаются к корреспондентам за помощью. Мы расскажем о том, кому и как помогла сила TagilCity.ru в 2023 году.
В группах в социальных сетях и в объявлениях на различных интернет-ресурсах Нижнего Тагила много постов о потерявшихся собаках и кошках в новогоднюю ночь. Специалисты дают небольшие рекомендации о том, как уберечь домашнего питомца от стресса, в том числе вызванного запусками салютов.
Жители Нижнего Тагила сообщили о нечищенных улицах и дорогах. По их словам, в городе есть проблемные участки, которые дорожные службы пока не успели очистить. Снегопады продолжаются, что создает сложности для уборки. Однако, уж есть случаи ЧП. Например, одна из жительниц рассказала, что во время прогулки не заметила лед под слоем снега и упала, сильно ударившись головой.
По прогнозам метеорологов с 4 января в Свердловской области ощутимо потеплеет. По словам синоптиков, плюсовая температура придет к нам со стороны юга. Пик январских похолоданий в области должен быть зафиксирован в ночь на 3 января, а вот на севере области с погодой пока никаких изменений.