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Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Дети остались без елки, истории читателей TagilCity.ru и как не потерять собаку

Дети остались без елки, истории читателей TagilCity.ru и как не потерять собаку

2 января 2024, 17:51
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле дети сотрудников УВЗ не смогли попасть на елку, расскажем, как так получилось. Итоги года от TagilCity.ru: истории от читателей. Исчезновение собак, уборка города и новости о потеплении: самое важное, что произошло за 2 января в Нижнем Тагиле.

Не все дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле смогли попасть на новогоднее представление. Пригласительные были выданы только на детей, а для взрослых нужно было покупать билеты. Некоторые родители решили купить билеты перед представлением и в итоге не смогли попасть на него, так как все места были уже заняты. В результате некоторые дети, которые не смогли попасть на новогоднее шоу, ушли домой со слезами на глазах.

«Ушли со слезами»: дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле не попали на елку
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Кроме освещения происходящих событий в Нижнем Тагиле и регионе, цель редакции TagilCity.ru — помогать людям. Те, кто не смог добиться справедливости и потерял всякую надежду, обращаются к корреспондентам за помощью. Мы расскажем о том, кому и как помогла сила TagilCity.ru в 2023 году.

Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2023 год
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В группах в социальных сетях и в объявлениях на различных интернет-ресурсах Нижнего Тагила много постов о потерявшихся собаках и кошках в новогоднюю ночь. Специалисты дают небольшие рекомендации о том, как уберечь домашнего питомца от стресса, в том числе вызванного запусками салютов.

Собаки потерялись после запуска салютов в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила сообщили о нечищенных улицах и дорогах. По их словам, в городе есть проблемные участки, которые дорожные службы пока не успели очистить. Снегопады продолжаются, что создает сложности для уборки. Однако, уж есть случаи ЧП. Например, одна из жительниц рассказала, что во время прогулки не заметила лед под слоем снега и упала, сильно ударившись головой.

Как чистят Нижний Тагил в новогодние каникулы
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По прогнозам метеорологов с 4 января в Свердловской области ощутимо потеплеет. По словам синоптиков, плюсовая температура придет к нам со стороны юга. Пик январских похолоданий в области должен быть зафиксирован в ночь на 3 января, а вот на севере области с погодой пока никаких изменений.

Стало известно, когда потеплеет в Свердловской области
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