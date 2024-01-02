ДТП на ж/д переезде: фура остановила движение поездов в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
ЧП произошло на регулируемом железнодорожном переезде между Екатеринбургом и Каменск-Уральском в 10:30, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Транспортное и железнодорожное сообщение на участке приостановлено.
Напоминаем, 31 декабря в Нижнеу Туре при непредоставлении преимущества легковому автомобилю виновник спровоцировал ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Детей спасли ремни безопасности.