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Updated Сегодня, 12:28

Фура и легковой автомобиль угодили в ДТП на ж/д переезде в Свердловской области

ДТП на ж/д переезде: фура остановила движение поездов в Свердловской области

2 января 2024, 12:28

Фура и легковой автомобиль угодили в ДТП на ж/д переезде в Свердловской области

Грузовая фура и легковой автомобиль встали прямо на рельсах железнодорожного переезда в Белоярском районе, остановив движение поездов и машин.

ЧП произошло на регулируемом железнодорожном переезде между Екатеринбургом и Каменск-Уральском в 10:30, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Транспортное и железнодорожное сообщение на участке приостановлено.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напоминаем, 31 декабря в Нижнеу Туре при непредоставлении преимущества легковому автомобилю виновник спровоцировал ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Детей спасли ремни безопасности.

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#Александра Логинова#ДТП#Свердловская область#Фура#Ж/д переезд#Переезд#Железная дорога#Легковой автомобиль#Екатеринбург#Железнодорожный переезд
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