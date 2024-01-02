«Дымит моя ласточка»: машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Автомобиль Lada горел на парковке дома №43 на улице Космонавтов, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Произошло это утром 2 января.
Включил автозапуск, спустя время выглядываю в окно и вижу, что около моей машины собрались соседи с лопатами… Вижу — дымит моя «ласточка». Вот вам и автозапуск… — рассказал хозяин авто.
Он сразу же побежал тушить свое транспортное средство. Благодаря помощи неравнодушных граждан пламя было потушено.
Еще более опасную ситуацию создавало то, что близко к машине были припаркованы другие автомобили. Они тоже могли загореться, однако хозяева вовремя их перепарковали.
Ранее в ГИБДД Екатеринбурга назвали самые аврийные улицы города за 1 января.