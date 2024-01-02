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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Припаркованный автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле

«Дымит моя ласточка»: машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле

2 января 2024, 14:15
Фото: 1MI

Припаркованный автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле

На парковке возле дома в Нижнем Тагиле воспламенилась припаркованная машина. Она находилась на автозапуске.

Автомобиль Lada горел на парковке дома №43 на улице Космонавтов, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Произошло это утром 2 января.

Включил автозапуск, спустя время выглядываю в окно и вижу, что около моей машины собрались соседи с лопатами… Вижу — дымит моя «ласточка». Вот вам и автозапуск… — рассказал хозяин авто.

Он сразу же побежал тушить свое транспортное средство. Благодаря помощи неравнодушных граждан пламя было потушено.

Еще более опасную ситуацию создавало то, что близко к машине были припаркованы другие автомобили. Они тоже могли загореться, однако хозяева вовремя их перепарковали.

Ранее в ГИБДД Екатеринбурга назвали самые аврийные улицы города за 1 января.

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