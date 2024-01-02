«Этот подарок мне дорог!»: в Нижнем Тагиле мужчина украл джинсы в «Бургер Кинге»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Пострадавший рассказал, что это были важные для него вещи — их ему подарила супруга. Об этом он сообщил в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам тагильчанина, кража произошла 27 декабря в «Бургер Кинге» в Александровском пассаже. В общепите он находился с 15:00 до 18:00. В этот промежуток времени у него были украдены личные вещи. Теперь мужчина разыскивает вора и просит очевидцев откликнуться.
Это подарок от моей супруги на день рождения, который мне очень дорог. В черном пакете находились джинсы, кожаный ремень и чек на 4400 рублей, — рассказал пострадавший.
Также он попросил вора самостоятельно вернуть эти вещи, иначе он обратится в полицию.
Не забывайте, что от, казалось бы, невинной находки до повестки вас отделяет всего один шаг! — добавил мужчина.
Ранее из подъезда в Нижнем Тагиле украли снегокат. Известно, что вор уехал на такси.