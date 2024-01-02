«Этот подарок мне дорог!»: в Нижнем Тагиле мужчина украл джинсы в «Бургер Кинге»

По словам тагильчанина, кража произошла 27 декабря в «Бургер Кинге» в Александровском пассаже. В общепите он находился с 15:00 до 18:00. В этот промежуток времени у него были украдены личные вещи. Теперь мужчина разыскивает вора и просит очевидцев откликнуться.