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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Мужчина украл ремень и джинсы в «Бургер Кинге» в Нижнем Тагиле

«Этот подарок мне дорог!»: в Нижнем Тагиле мужчина украл джинсы в «Бургер Кинге»

2 января 2024, 13:18
Фото: 1MI

Мужчина украл ремень и джинсы в «Бургер Кинге» в Нижнем Тагиле

В «Бургер Кинге» в Нижнем Тагиле произошла кража. Мужчина забрал со столика чужие оставленные вещи.

Пострадавший рассказал, что это были важные для него вещи — их ему подарила супруга. Об этом он сообщил в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам тагильчанина, кража произошла 27 декабря в «Бургер Кинге» в Александровском пассаже. В общепите он находился с 15:00 до 18:00. В этот промежуток времени у него были украдены личные вещи. Теперь мужчина разыскивает вора и просит очевидцев откликнуться.

Это подарок от моей супруги на день рождения, который мне очень дорог. В черном пакете находились джинсы, кожаный ремень и чек на 4400 рублей, — рассказал пострадавший.

Также он попросил вора самостоятельно вернуть эти вещи, иначе он обратится в полицию.

Не забывайте, что от, казалось бы, невинной находки до повестки вас отделяет всего один шаг! — добавил мужчина.

Ранее из подъезда в Нижнем Тагиле украли снегокат. Известно, что вор уехал на такси.

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