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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Екатеринбурге скончался художник Лев Карнаухов

Известный художник скончался в Екатеринбурге

2 января 2024, 13:36
Фото: со страницы Льва Карнаухова

В Екатеринбурге скончался художник Лев Карнаухов

Художник Лев Карнаухов скончался в больнице Екатеринбурга. Ему было 77 лет.

Скончался мужчина в ночь на 2 января. Об этом рассказал его сын Павел.

Известно, что художник лежал в реанимации. Причина смерти, которая установлена предварительно — сердечная недостаточность.

Пап, люблю тебя, — написал сын Павел.

Отмечается, что художник Лев Карнаухов появился на свет 7 июня 1945 в Уфе. Заниматься творчеством он начал уже с четырех лет тогда же он написал свои первые картины.

Из-за связи с антисоветчиками был выслан из столицы в Свердловск. Здесь он работал до конца своей жизни.

Напомним, что перед новым годом умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.

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