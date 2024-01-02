Известный художник скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Скончался мужчина в ночь на 2 января. Об этом рассказал его сын Павел.
Известно, что художник лежал в реанимации. Причина смерти, которая установлена предварительно — сердечная недостаточность.
Пап, люблю тебя, — написал сын Павел.
Отмечается, что художник Лев Карнаухов появился на свет 7 июня 1945 в Уфе. Заниматься творчеством он начал уже с четырех лет тогда же он написал свои первые картины.
Из-за связи с антисоветчиками был выслан из столицы в Свердловск. Здесь он работал до конца своей жизни.
Напомним, что перед новым годом умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.