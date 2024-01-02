tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Коммунальная авария произошла на Красном Камне в Нижнем Тагиле

«К ночи тут будет жесткий каток»: в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария

2 января 2024, 16:26
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Коммунальная авария произошла на Красном Камне в Нижнем Тагиле

На улице Жуковского в Нижнем Тагиле прорвало трубу. Это произошло в районе дома №10.

Вся улица оказалась затоплена водой. По словам тагильчан, вода льется прямо по дороге. Часть территории напоминает небольшую реку.

К ночи тут будет жесткий каток, — предполагает очевидец событий в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Местные жители жалуются, что на улице Тельмана отсутствует холодная вода.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Приехали, раскопали и уехали. Сказали, что техники нет устранять. Когда сделают не знают, — написала тагильчанка Елена.

Житель Нижнего Тагила Александр добавил, что Алтайка с 31 декабря сидит без горячей воды.

Ранее сообщалось, что часть Березовского на четыре дня осталась без отопления в новогодние праздники. Отопления не было с 30 декабря до 2 января. Также отмечалось, что аварийная ветка не питает никаких жилых объектов.

Жильцы остались без отопления и света перед выселением из дома в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле пока не отключили от отопленияЖители Екатеринбурга жалуются на отключение отопления в морозы
#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Жуковского#Затопление#Коммунальная авария#Труба#Кипяток#Тельмана#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Сорокина#Алтайка
Подпишитесь
Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2024 год
Сегодня, 05:09
Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:00
Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 15:45
Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды
Вчера, 16:05
Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
Вчера, 08:53
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
30 декабря 2023,, 12:04