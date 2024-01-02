«К ночи тут будет жесткий каток»: в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Вся улица оказалась затоплена водой. По словам тагильчан, вода льется прямо по дороге. Часть территории напоминает небольшую реку.
К ночи тут будет жесткий каток, — предполагает очевидец событий в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Местные жители жалуются, что на улице Тельмана отсутствует холодная вода.
Приехали, раскопали и уехали. Сказали, что техники нет устранять. Когда сделают не знают, — написала тагильчанка Елена.
Житель Нижнего Тагила Александр добавил, что Алтайка с 31 декабря сидит без горячей воды.
Ранее сообщалось, что часть Березовского на четыре дня осталась без отопления в новогодние праздники. Отопления не было с 30 декабря до 2 января. Также отмечалось, что аварийная ветка не питает никаких жилых объектов.