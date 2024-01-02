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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

О нечищенных улицах рассказали жители Нижнего Тагила

Как чистят Нижний Тагил в новогодние каникулы

2 января 2024, 14:46
Фото: «Тагил без ям»

О нечищенных улицах рассказали жители Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле дороги и тротуары чистят от снега. При этом жители рассказали о проблемных участках.

В Нижнем Тагиле продолжаются снегопады. При этом дорожники борются с последствиями непогоды. К примеру, «Капиталстрой» расчищает остановки и пешеходные переходы на Тагилстрое. На месте уплотненный снег планируют счищать грейдером. Об этом сообщается в сообществе «Тагил без ям».

Фото: "Тагил без ям"

В этом же сообществе тагильчане назвали и проблемные нерасчищенные от снега места: это улицы Красных Зорь, Металлургов, Пожарского, Гвардейская.

На проезжей части уплотненный снег, заужение. Пешеходные переходы не почищены, — пишут пользователи интернета.

Аналогичная проблема наблюдается и на улице Индустриальной.

Тротуары, пешеходные переходы и остановки не почищены, на проезжей части уплотненный снег, — сообщают тагильчане.

Также о горах снега, которые наблюдаются еще с 30 декабря, сообщают жители Вагонки. Кроме того, жители Северного пожаловались на коммунальщиков из-за нерасчищенных улиц.

На улице Щорса на Северном поселке толком не чистят как дороги, так и площадки для игр и гуляний… Всюду снег, а под ним лед! — рассказали тагильчане в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Из-за этого есть и случаи ЧП. Тагильчанка рассказала, что, гуляя там, она сильно ударилась головой и телом об лед. Он был не заметен под толстым слоем снега.

Поступали жалобы и с других участков дороги. К примеру, тагильчанин повредил автомобиль в глубокой яме на дороге напротив АЗС «Газпромнефть» на улице Индустриальной.

Наледь на дороге была вымыта и образовалась глубокая яма. Как итог поездки там, загнутый диск и пробитая покрышка. Судя по следам, я такой уже не первый, — рассказал тагильчанин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на дорогах Свердловской области с непогодой боролись 334 единицы спецтехники. Это 238 дорожных машин, 42 автогрейдера, 28 автомобилей с отвалом и 26 единиц прочей техники.

Было израсходовано в общей сложности 1638 кубометров спецсмеси. О нерасчищенных дорогах свердловчан просят сообщать по телефону: (343) 261-79-83.

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