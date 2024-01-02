Как чистят Нижний Тагил в новогодние каникулы

В Нижнем Тагиле продолжаются снегопады. При этом дорожники борются с последствиями непогоды. К примеру, «Капиталстрой» расчищает остановки и пешеходные переходы на Тагилстрое. На месте уплотненный снег планируют счищать грейдером. Об этом сообщается в сообществе «Тагил без ям».