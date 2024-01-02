Ложное Солнце замечено в небе над Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Фотографиями явления поделился один из местных жителей, сообщает Ура.ру. Он рассказал, что во время «ложного Солнца» в воздухе образуются вертикальные кристаллики. Во время падения они преломляют свет от Солнца.
Тогда на расстоянии 22 градусов от Солнца справа и слева появляются гало, или ложное Солнце — так его называли еще древние греки, — рассказал астроном Владилен Санакоев.
По его словам, в уральской столице в среднем за зиму появляется около пяти ярких гало. Это происходит во время внезапного похолодания.
Ранее в Свердловской области назвали дату потепления.