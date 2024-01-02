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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В небе над Екатеринбургом наблюдалось ложное Солнце

Ложное Солнце замечено в небе над Екатеринбургом

2 января 2024, 14:50
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В небе над Екатеринбургом наблюдалось ложное Солнце

В Екатеринбурге утром 2 января местные жители обратили внимание на ложное Солнце — это редкое явление.

Фотографиями явления поделился один из местных жителей, сообщает Ура.ру. Он рассказал, что во время «ложного Солнца» в воздухе образуются вертикальные кристаллики. Во время падения они преломляют свет от Солнца.

Тогда на расстоянии 22 градусов от Солнца справа и слева появляются гало, или ложное Солнце — так его называли еще древние греки, — рассказал астроном Владилен Санакоев.

По его словам, в уральской столице в среднем за зиму появляется около пяти ярких гало. Это происходит во время внезапного похолодания.

Ранее в Свердловской области назвали дату потепления.

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#Общество#Свердловская область#Похолодание#Фотографии#Зима#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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